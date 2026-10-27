La sorpresiva respuesta de Mbappé a Ibai Llanos sobre con quién pelearía en La Velada del Año

Mbappé sorprendió a Ibai con su respuesta en la gala del Balón de Oro.

La alfombra roja y los pasillos de la ceremonia del Balón de Oro 2026 en Londres no solo dejaron definiciones deportivas y polémicas por los galardones, sino también perlitas desopilantes que ya se convirtieron en viral. Como es habitual, el popular streamer Ibai Llanos estuvo presente en la gala y aprovechó su cercanía con las grandes estrellas del fútbol europeo para someterlos a su ya clásico cuestionario sobre La Velada del Año.

El momento más desopilante de la noche llegó cuando el vasco se cruzó cara a cara con Kylian Mbappé. Sin vueltas, Ibai le tiró la pregunta obligada: “¿Contra quién te pegarías en una Velada?”. Lo que jamás imaginó el creador de contenido fue la ocurrencia del delantero del Real Madrid, quien lo miró y le retrucó sin titubear: “Contra ti”.

Entre risas y con total complicidad, el atacante francés le aseguró al streamer que, de concretarse el combate, le dejaría ganar, desatando la risa inmediata de todos los presentes.

Lejos de quedar ahí, Mbappé no fue el único en postularse para subirse al ring: el arquero del Athletic Bilbao, Unai Simón, también eligió al propio Ibai como su rival ideal para una velada de boxeo.

La respuesta de Mbappé a Ibai Llanos sobre con quién pelearia en La Velada del Año

El divertido ida y vuelta dejó además otros cruces imperdibles entre los futbolistas e invitados que pasaron por el evento en Londres.

Kylian Mbappé vio La Velada del Año y dice que pelearía contra Ibai. 😎 Vídeo histórico. https://t.co/SgJY7oqTFR — Terreno Viral (@terrenoviral) October 27, 2026

Marc Cucurella aseguró que pelearía contra Álex Baena; Luis Díaz eligió a su amigo Daniel Muñoz; David Raya se inclinó por Rodri; el seleccionador español Luis de la Fuente bromeó con pelear «contra alguien pequeñito al que pueda controlar» y hasta históricos como Luis Figo y Ronaldo Nazario se sumaron a la sintonía, con el brasileño aceptando el desafío del portugués.

Las ocurrencias de las estrellas llegan en un momento bisagra para el evento de Ibai, que hace apenas unos días sacudió las redes al anunciar un acuerdo histórico con Netflix.

La plataforma de streaming no solo transmitirá La Velada 7, sino que abrochó la exclusividad para las ediciones de 2028 y 2029, buscando potenciar una audiencia global que ya superó los 6 millones de espectadores.