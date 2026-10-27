El FMI aprobó la tercera revisión del acuerdo, pero condicionó el desembolso de US$ 900 millones

El acuerdo con el FMI avanza, pero el Gobierno aún debe cumplir condiciones.

El staff técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este martes la tercera revisión del acuerdo vigente con la Argentina, pero aclaró que para acceder al desembolso de 900 millones deberá cumplirse con “medidas acordadas” que no fueron precisadas.

El staff del FMI alcanza un acuerdo por la tercera revisión del programa

De allí que el giro se concretaría a principios de diciembre, cuando se completen las obligaciones asumidas por el Gobierno y se reúna el directorio del organismo.

“Una vez cumplidos los pasos restantes acordados, se prevé que la tercera revisión se someta a consideración del Directorio Ejecutivo del FMI a principios de diciembre”, dijo el FMI en un comunicado.

Si bien elogió los resultados del programa, puso condiciones para el envío del dinero.

“Las políticas macroeconómicas disciplinadas y las reformas orientadas al mercado continúan respaldando el proceso de desinflación y las mejoras de la posición externa de Argentina, y la acumulación de reservas supera los compromisos asumidos en el marco del programa”, señaló el organismo en el comunicado.

En materia fiscal se confirmó que el objetivo para 2026 y 2027 es un superávit primario de 1,4% del PIB.

“El ancla fiscal seguirá siendo un elemento central del programa”, afirmó el organismo.

En cuanto a la política monetaria, se definió que el Banco Central seguirá fijando como meta “determinados niveles de los agregados monetarios, que se calibrarán cuidadosamente para apoyar el proceso de desinflación y la acumulación de reservas, y preservando a la vez la flexibilidad del tipo de cambio dentro del régimen de bandas cambiarias”.

El FMI indicó que “se seguirá trabajando para reforzar las operaciones de liquidez, mejorar la transmisión de la política monetaria y facilitar la continuidad del proceso de remonetización de la economía y una expansión prudente del crédito”.

Acerca del nivel de reservas, se señaló que “para reforzar la resiliencia, se seguirán fortaleciendo los colchones de reservas, respaldados por la mejora proyectada de la posición externa de Argentina”.

El FMI sostuvo que esto se complementará con la aplicación sostenida de la estrategia de financiamiento en divisas de las autoridades, que continuará “movilizando financiamiento procedente de los mercados internos de capital, socios oficiales y los ingresos por privatizaciones”. Esto implica que no se contemplan emisiones en el mercado internacional.

Al respecto, el FMI dijo que “las autoridades acordaron mantenerse preparadas para acceder a los mercados internacionales de capitales cuando las condiciones lo permitan, y activar líneas de crédito contingentes según sea necesario”.

Sobre las reformas estructurales, se indicó que las “prioridades seguirán consistiendo en profundizar los mercados internos de capital, ampliar el acceso a financiamiento a más largo plazo, facilitar la ejecución de inversiones estratégicas en el marco del RIGI y avanzar con las concesiones para infraestructura adjudicadas recientemente”.

Junto con las reformas laborales y de mercado puestas en marcha a principios de este año y una continua gestión macroeconómica prudente, se espera que estas medidas fortalezcan el crecimiento y el empleo con el tiempo.

El personal técnico del FMI valora positivamente el diálogo sólido y constructivo con las autoridades, así como su compromiso constante con la aplicación de políticas disciplinadas y de reformas orientadas al mercado en el marco del programa. Una vez cumplidos los pasos restantes acordados, se prevé que la tercera revisión se someta a consideración del Directorio Ejecutivo del FMI a principios de diciembre.