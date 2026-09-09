Mauricio Macri criticó a la jueza que suspendió el nuevo régimen penal juvenil: «Inaceptable»

El expresidente y líder del PRO Mauricio Macri cuestionó duramente el fallo judicial dictado desde el fuero de Lomas de Zamora sobre el nuevo régimen penal juvenil. El exmandatario denunció una invasión de facultades constitucionales por parte del juzgado provincial.

A través de las redes sociales, el exjefe de Estado apuntó a la falta de fundamentos técnicos en la decisión. «Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires», sostuvo.

Los argumentos de Mauricio Macri contra el fallo de la jueza Marta Elba Pascual

A su vez, el referente político rechazó la evaluación preventiva efectuada desde el tribunal bonaerense y afirmó: «La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones. ‘El Poder Judicial no puede esperar a que la violación de derechos se produzca para intervenir, cuando cuenta con elementos de juicio que hacen presumir razonablemente que ello sucederá’. Pero esos elementos que dice tener no fueron presentados».

Asimismo, el dirigente opositor recordó los límites institucionales que rigen para las intervenciones de los magistrados. En ese sentido remarcó: «Algo muy importante que todos tenemos que recordar: nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas».

En esa misma línea, el exmandatario nacional señaló que la restricción afecta a la zona de mayor densidad demográfica del país y con mayores índices de violencia. «Simplemente, no puede hacer eso. Los tribunales solo ejercen el control de constitucionalidad en el marco de causas«, agregó.

El pedido de juicio político contra la magistrada bonaerense

Las expresiones de apoyo al esquema legal vigente coincidieron con los reclamos vertidos por la bancada oficialista en la provincia de Buenos Aires. El bloque de La Libertad Avanza ratificó la decisión de impulsar el juicio político contra la jueza.

En simultáneo con la controversia institucional, la ONG Usina de la Justicia formalizó una denuncia penal contra la funcionaria judicial. A ese cuadro se sumó la apelación presentada por el fiscal de menores Hernán Ceruti para revertir el freno cautelar.