El Footgolf disputó la sexta fecha del Circuito Patagónico en Roca

El torneo de Footgolf mostró un destacado nivel en los links de Roca.

El pasado fin de semana llevó a cabo un torneo de Footgolf en las instalaciones del Golf Club General Roca. En esta ocasión se disputó la sexta fecha del Circuito Patagónico, organizada por Asociación Argentina de FootGolf Región Patagonia, y contó también con el acompañamiento del municipio roquense.

Vale destacar que la competencia tuvo además el atractivo adicional de otorgar 250 puntos para el Ranking Argentino. Un total de 27 jugadores, provenientes de Roca, Río Colorado, Bahía Blanca y Bariloche, se dieron cita para afrontar un torneo de 36 hoyos, divididos en dos rondas: 18 hoyos durante el turno mañana y otros 18 por la tarde.

Los resultados por categorías fueron los siguientes

En Damas se quedó con el primer lugar Alejandra Pecastaing (Bahía Blanca), seguida por Marina Bello (General Roca). Con este triunfo, Pecastaing se consagró bicampeona del Circuito, conquistando el título con dos fechas de anticipación.

En Senior Plus (+55): el primer lugar fue para Marcelo Montero de General Roca. En el segundo puesto se ubicó Pablo de Rosa (General Roca) y completó el podio Gustavo Spadavecchia (Bariloche).

En Senior, el podio quedó íntegramente en manos de jugadores roquenses: 1° Sebastián Muñoz, 2° Norberto Conté y 3° Alejandro López.

En la general, el podio estuvo compuesto por tres integrantes de la Selección Argentina de Footgolf: 1° Diego Tripailao, 2° Nelson Alfonsín y 3° Matías Palferro.