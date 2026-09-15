Las reservas «ilimitadas» de Trump bajo presión: el Pentágono advierte por el déficit de municiones tras la guerra con Irán

Según un informe reciente del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la guerra con Irán redujo de manera significativa las reservas de municiones del país norteamericano. El documento advierte sobre “déficits estratégicos” en los arsenales y problemas en la industria militar para reponer las municiones utilizadas durante las operaciones, datos que contrastan con las declaraciones de principio de mes de Donald Trump.

“Tenemos cantidades prácticamente ilimitadas de municiones de grado medio a alto, mucho más de lo que podríamos usar jamás para esto, o para cualquier otra guerra (¡algo altamente improbable!) que pudiera llegar a ocurrir”, había expresado durante la primera semana de septiembre en su red social Truth Social.

El Pentágono detectó déficits estratégicos en las reservas de Estados Unidos

Según el informe, Estados Unidos destinó más de 22.000 millones de dólares en municiones entre febrero y junio. El gasto total relacionado con la guerra alcanzó los 33.400 millones de dólares entre el 28 de febrero y el 30 de junio.

A ese monto se sumaron 3.700 millones de dólares por pérdidas de equipamiento y otros 7.400 millones correspondientes a gastos adicionales. El conflicto también expuso dificultades para recuperar con rapidez las reservas consumidas.

Foto: AP.

El organismo de control identificó “cuellos de botella” dentro de la base industrial de defensa estadounidense. Las limitaciones afectan la capacidad de producción y pueden extender los tiempos necesarios para recuperar los niveles de municiones disponibles.

Durante las operaciones contra Irán, las fuerzas estadounidenses utilizaron grandes cantidades de armas de largo alcance y sistemas de defensa aérea y antimisiles. El informe también registró pérdidas de equipamiento, entre ellas cuatro cazas F-15E, un F-35 y 30 drones MQ-9.

Qué había dicho Donald Trump sobre las reservas «ilimitadas» de municiones

La advertencia del inspector general contrasta con las afirmaciones de Donald Trump, quien había rechazado las versiones sobre una eventual escasez de municiones en Estados Unidos. El presidente sostuvo que el país contaba con reservas suficientes para afrontar el conflicto.

En esa misma publicación, el presidente afirmó: “Estamos produciendo municiones a niveles nunca vistos. Estamos acumulando reservas y preparándonos para cualquier contingencia que pueda suceder”. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también había rechazado públicamente los informes sobre una posible escasez.

Ahora, el organismo de control del Pentágono señaló que el Departamento de Defensa trabaja para acelerar las adquisiciones y reducir los tiempos de producción. La medida apunta a recomponer las reservas utilizadas durante la guerra y mejorar la capacidad de respuesta ante futuras contingencias.

Con información de Noticias Argentinas