La Copa América 2028 tendrá como sede a Estados Unidos, según comunicó Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, a las federaciones sudamericanas. La información, difundida por el periodista Lauro Jardim del diario O Globo, señala que el país norteamericano repetirá el modelo de organización de ediciones recientes.

Esta será la segunda vez consecutiva que Estados Unidos reciba el torneo continental. La planificación contemplaría la participación de las diez selecciones de la Conmebol junto a seis equipos invitados de la Concacaf, manteniendo la estructura de 16 equipos divididos en cuatro grupos.

⚠️🇺🇸 LA COPA AMÉRICA 2028 SE VOLVERÍA A JUGAR EN ESTADOS UNIDOS COMO 2024. Vía @JornalOGlobo. https://t.co/HLqBpwNRcB November 20, 2026

El formato se asemejaría al utilizado en la Copa América Centenario 2016 y la Copa América 2024. Sin embargo, aún resta definir el sistema de clasificación para las selecciones de la Concacaf, así como las ciudades y estadios que albergarán los encuentros.

Lo cierto es que de será la tercera edición del certamen que se jugará en Estados Unidos y la competencia pasará más de una década sin jugarse en Sudamérica ya que la última fue en Brasil 2021 y la siguiente edición será en 2032.

Uno de los puntos pendientes es la determinación de cómo se otorgarán las 6 plazas destinadas a las selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe. En la edición de 2024, estas plazas se definieron a través de la Liga de Naciones de Concacaf y repechajes posteriores.

La coincidencia de la Copa América 2028 con los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ambos previstos para el verano boreal, presenta un desafío logístico y de coordinación de fechas e infraestructura para ambas organizaciones.

La última Copa América disputada en Estados Unidos, la de 2024, significó la consagración de la Selección Argentina. El equipo albiceleste venció a Colombia en la final, sumando así un nuevo título continental en un escenario que volvería a pisar en 2028.