Un farmacéutico mató a balazos a su vecino tras discutir por el volumen de la música.

Una discusión por el volumen de la música terminó en un brutal homicidio en Villa Guillermina, una localidad ubicada en el norte de Santa Fe. Un hombre de 62 años asesinó a balazos a su vecino en plena calle luego de que se negara a bajar el sonido. La secuencia completa del ataque quedó filmada por un testigo.

El acusado fue identificado como Leandro Hipólito Pezz, un farmacéutico de la zona. La víctima era Elbio Geiser, quien trabajaba como carnicero. El crimen ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada del viernes, en medio de un conflicto que había comenzado entre el hijo del agresor y el hombre asesinado.

Según la reconstrucción del episodio, la pelea se desencadenó durante una reunión con música fuerte y consumo de alcohol. En ese contexto, el hijo de Pezz se acercó a Geiser para pedirle que bajara el volumen porque no podían dormir.

“Hacé bajar tu música, que no se puede dormir”, le reclamó el joven. El carnicero se negó y le respondió: “¿Qué problema tenés vos? Vos te levantás a las 11, a las 12. Encima vos vendés droga y nadie te dice nada”.

El intercambio subió de tono y poco después intervino el padre del joven. El hombre subió a su camioneta y se retiró del lugar. Uno de los testigos creyó que se dirigía a la comisaría para radicar una denuncia, pero regresó armado.

Cómo fue el ataque a tiros que quedó registrado en video

De acuerdo con las imágenes que trascendieron del hecho, Pezz volvió al lugar con una escopeta y un arma corta. A unos tres metros de distancia, le disparó a Geiser en el abdomen.

Herido, el carnicero intentó refugiarse dentro de una camioneta. Aunque consiguió ingresar al vehículo, el agresor se acercó y volvió a dispararle en tres oportunidades. La víctima murió en el acto.

Tras el ataque, un hombre se presentó en la comisaría de Villa Guillermina para alertar que había una persona baleada en inmediaciones de las calles San Martín y Rosario.

Cuando los policías llegaron al lugar, encontraron el cuerpo de Geiser tendido sobre el asfalto junto a varias vainas servidas. Por disposición de la Justicia, sus restos fueron trasladados a la morgue de Reconquista para la autopsia correspondiente.

Detuvieron al farmacéutico acusado del crimen

Luego del homicidio, la Policía detuvo inicialmente a Pezz y a su hijo. Tras evaluar las primeras actuaciones, la Justicia dispuso que el hombre de 62 años permaneciera detenido, mientras que el joven recuperó la libertad.

En el marco de la investigación, los efectivos realizaron un allanamiento en una vivienda vinculada con los sospechosos. En el procedimiento secuestraron un arsenal que incluía una escopeta, un rifle tipo carabina y varias pistolas.