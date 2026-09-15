La inesperada foto de Adrián Suar y Araceli González junto a sus actuales parejas

Adrián Suar y Araceli González protagonizaron uno de los encuentros más comentados de la noche porteña. Los actores coincidieron en el estreno de Con la nuestra, la nueva comedia que llegó al Paseo La Plaza, y se mostraron sonrientes y cómplices frente a las cámaras.

La función especial se realizó en la Sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza y reunió a numerosas figuras del espectáculo argentino. Según publicó Ciudad Magazine, Suar llegó acompañado por Rocío Robles, mientras que González asistió junto a Fabián Mazzei. También estuvo Flor Torrente junto a su pareja.

El reencuentro de Adrián Suar y Araceli González

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Suar y Araceli se encontraron frente a las cámaras, se saludaron con un cálido abrazo y luego aceptaron posar juntos.

A la postal se sumaron Fabián Mazzei y otros integrantes del grupo, en una imagen distendida que rápidamente se convirtió en una de las más destacadas de la noche.

Suar y González estuvieron casados durante varios años y, pese a su separación, mantuvieron distintos vínculos familiares y profesionales a lo largo del tiempo. En esta oportunidad, ambos dejaron en evidencia la buena sintonía al compartir el evento.

Guillermo Francella, Mery del Cerro y más famosos en el estreno

La presentación de Con la nuestra se convirtió además en una verdadera alfombra roja del espectáculo argentino.

Entre quienes asistieron estuvieron Guillermo Francella, Julieta Ortega, Tomás Fonzi, Fernán Mirás, Miguel Ángel Rodríguez, Teté Coustarot, Pablo Codevilla y Enzo Aguilar.

También se mostraron juntos Mery del Cerro y Meme Bouquet, mientras que Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann fueron otra de las parejas que pasó frente a los fotógrafos.

De qué se trata “Con la nuestra”

La obra fue escrita por Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem, quien además está a cargo de la dirección. El elenco está integrado por Jorgelina Aruzzi, Rafael Ferro, Marcelo De Bellis, Patricia Echegoyen, Gloria Carrá y Tomás Kirzner.

La historia transcurre en un exclusivo country y comienza cuando un grupo de vecinos decide ingresar a la casa de un financista con el objetivo de recuperar el dinero que le entregaron para una inversión. Sin embargo, el plan se complica y da paso a una sucesión de mentiras, reproches, secretos y situaciones disparatadas.

La comedia tiene funciones de jueves a domingo en el Paseo La Plaza, sobre la avenida Corrientes, en la Ciudad de Buenos Aires.