Ormachea: «Existe la ilusión que nos vamos a salvar con Vaca Muerta y no es así»

Vaca Muerta no representa una solución mágica para los problemas estructurales del país ni puede asumir en solitario el peso del desarrollo económico nacional. Con esa advertencia central, el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea, puso paños fríos al entusiasmo desmedido sobre el shale y remarcó la necesidad de construir consensos transversales para blindar las inversiones estratégicas del sector.

El llamado a la articulación intersectorial se dio en el marco de la inauguración de la nueva sede institucional de la CEPH, ubicada sobre la calle Suipacha en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunió a las principales autoridades de la industria hidrocarburífera, legisladores, funcionarios y referentes de las principales entidades productivas del país, marcando una etapa de revitalización para la cámara de las productoras.

En su discurso, Ormachea reconoció el peso decisivo de la formación no convencional, pero delimitó su alcance real. «Vaca Muerta es un extraordinario proyecto de exportación que da recursos al Estado y dólares a la economía, algo que escaseaba y provocaba crisis recurrentes. Por eso existe la ilusión que nos vamos a salvar con ella. Pero no es así», enfatizó durante el brindis con los invitados.

Para reforzar la necesidad de un modelo integrado de desarrollo, el directivo apeló a una mirada conceptual sobre el esfuerzo compartido.

“El Papa Francisco dijo que nadie se salva solo. Sobre esta idea nosotros decimos que nadie puede salvar a todos. La salvación es una construcción colectiva. No me imagino a un sector transformando al país solo”, sostuvo ante el auditorio.

La inauguración de la nueva sede de la CEPH reunió a autoridades empresariales y de la política.

Frente a este escenario, la máxima autoridad de la cámara productora subrayó que el salto de escala de la infraestructura energética requiere de reglas claras que trasciendan los ciclos políticos. Ormachea instó a «blindar la inversión en los proyectos críticos y fundamentales con una política de Estado que exprese un consenso sobre qué hacer en la Argentina».

El mensaje tuvo como destinatarios directos a referentes del entramado productivo nacional presentes en el lugar, entre ellos Martín Rapallini (Unión Industrial Argentina), Gustavo Weiss (Cámara Argentina de la Construcción) y Roberto Cacciola (Cámara de Empresarios Mineros). “Vamos a trabajar con otras instituciones empresarias para derribar las barreras que aún puedan frenar las inversiones. Y eso lo tenemos que hacer entre todos”, propuso el ejecutivo a sus pares.

Por último, Ormachea hizo hincapié en el desafío de fortalecer el tejido de proveedores locales para competir con los grandes actores globales de la energía.

«Tenemos un proyecto de industria que es también del país. Lindo pero desafiante. Es muy difícil ejecutarlo y hacerlo bien. Puede haber un derrame virtuoso en la medida que todos podamos hacer un proyecto bien competitivo, porque tenemos que salir a enfrentar a los grandes», concluyó, reafirmando el rol de la cadena de valor en la consolidación del sector.