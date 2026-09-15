Fútbol amateur: Cuenta regresiva para el 21° Campeonato Argentino de veteranos

El torneo se disputará del 9 al 12 de octubre en cuatro categorías nacionales. (Gentileza)

Dirigentes de la Federación Argentina de Fútbol para Veteranos (FAFUV) recorrieron los complejos deportivos de la ciudad de Cipolletti, donde se disputará el XXI Campeonato Argentino de Fútbol para Veteranos, competencia que se desarrollará del 9 al 12 de octubre de este año.

El Tesorero de la entidad Raúl Martínez, acompañado por el Director Deportivo del campeonato Licenciado Luis Padrones y por el coordinador de predios Daniel Schneider, fueron recibidos por el Secretario General Marcelo Corvalán de la Asociación Tiro Fútbol Club de General Roca y otros directivos de la misma.

Los dirigentes de la Federación Argentina de Fútbol para Veteranos recorrieron los predios deportivos.

Durante el recorrido, los referentes de la Federación y la comitiva anfitriona caminaron las canchas principales para el certamen, donde la evaluación fue positiva con relación al estado de las mismas.

Además se repasaron los aspectos logísticos y la coordinación de distintos servicios para brindar un esquema de comodidad a los futbolistas veteranos como al público que siempre acompaña a estos torneos.

En esta oportunidad el XXI Campeonato Argentino de Futbol para Veteranos será disputado por las categorías más jóvenes Sénior (36 a 40 años); Maxi (41 a 45 años); Súper (45 a 50 años) y Máster (51 a 55 años).

Los predios que se utilizarán en el Campeonato Argentino de fútbol para veteranos

Los complejos deportivos que se utilizarán en el Campeonato Argentino del mes de octubre, en Cipolletti serán los siguientes:

1-Complejo «Los Alamos», ubicado en calle 5 bis, entre San Luis al 3000 y ruta 151 de Cipolletti.

2- Complejo Polideportivo «Don Pedro 2 y Complejo Polideportivo «Don Pedro», en calle A5 bis, (Mercedes Sosa s/n), Cipolletti. Cabe destacar que se encuentra en diagonal al complejo anterior.

3- Asociación Civil y Deportiva La Amistad, calle Rural 15 bis (Sección Chacras), Cipolletti.



