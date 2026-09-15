Boca y un desafío en Brasil: la mala racha que buscará cortar ante San Pablo

El Xeneize ganó 1-0 en La Bombonera y cerrará la llave en el Morumbí.

Esta noche, Boca protagonizará un duelo clave ante San Pablo por la vuelta de los cuartos de final de Copa Sudamericana. En la ida jugada en La Bombonera, el Xeneize ganó 1-0 y saldrá a disputar los 90 minutos decisivos con una ventaja mínima.

En el mítico Morumbi, el equipo de Arruabarrena buscará cortar una mala racha en Brasil: hace 10 partidos no conoce la victoria en dicho país. Con 7 derrotas y tres empates, Boca no gana en suelo brasileño desde el 2020, cuando venció a Inter de Porto Alegre por los octavos de Copa Libertadores.

Tévez fue el autor del 1-0 con el recordado festejo en homenaje al fallecimiento de Maradona.

Desde aquel encuentro, hubo derrotas ante Santos (dos veces), Corinthians, Fluminense (final de Libertadores 2023), Fortaleza y Cruzeiro (dos veces). Además, se produjeron igualdades contra Atlético Mineiro, Corinthians y Palmeiras. Dentro de este mala racha hay 5 eliminaciones continentales y solo una clasificación.

Se trata de la segunda peor racha de Boca en Brasil. Desde 1988 a 1997, el equipo de la Ribera encadenó 12 visitas sin ganar. Los dirigidos por el Vasco Arruabarrena tratarán de cortar esta marca, aunque con un empate el Xeneize se asegurará su clasificación a las semifinales de la Sudamericana. En total, Boca disputó 55 partidos en Brasil, con un registro de 10 victorias, 21 empates y 24 derrotas.

El equipo de Boca para enfrentar a San Pablo

Luego de poner mayoría de suplentes en la victoria de este viernes ante Central Córdoba, Arruabarrena pondrá el equipo de gala para visitar a San Pablo. Con respecto al partido de ida, el DT haría una sola modificación: el ingreso de Milton Delgado por Tomás Belmonte.

El mediocampista de 21 años no estuvo en la ida por lesión. Ya recuperado, será de la partida en un mediocampo que integrará con Leandro Paredes y Santiago Ascacibar.

Además, Álvaro Montero ya regresó de Colombia y estará bajo los tres palos. Tras el duelo del pasado viernes, el arquero colombiano viajó a su país natal por el fallecimiento de su abuela y ya se encuentra junto al plantel.

Posible formación

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena