Ofrecían dinero por escanear los ojos: investigan una red de lavado millonario con una funcionaria judicial detenida

Una investigación Judicial puso al descubierto una organización criminal dedicada al lavado de dinero mediante el escaneo de ojos a cambio de efectivo. Entre los tres sospechosos detenidos por la Policía Federal Argentina (PFA) se encuentra Albertina Mangini, secretaria de primera instancia que cumplía funciones en la oficina de coordinación con el Patronato de Liberados del Ministerio Público Fiscal bonaerense.

La causa, a cargo de la fiscal de La Plata Betina Lacki, se inició tras la denuncia de una empleada de limpieza del Patronato de Liberados. Según informaron fuentes de la investigación a LA NACION, a la mujer le habían ofrecido $80.000 por el escaneo de sus datos biométricos, aunque solo le abonaron $40.000.

El rol de Mangini dentro de la estructura era captar a potenciales víctimas aprovechándose de su función. La funcionaria les hacía el ofrecimiento de $80.000 a personas vulnerables y procesadas penalmente que acudían a la dependencia a cumplir medidas dispuestas por la Justicia de ejecución.

A partir de los datos biométricos obtenidos, la banda abría cuentas en billeteras virtuales utilizadas para direccionar la recaudación de casinos online clandestinos. «Detrás de ese trámite de pocos minutos se escondía una maquinaria financiera capaz de convertir la identidad de una persona vulnerable en una cuenta recaudadora de millones de pesos», explicaron fuentes del caso.

El segundo imputado fue identificado por fuentes policiales como Ignacio Marchioni, un hombre investigado en la causa de la financiera Sur Finanzas. Voceros de la causa señalaron que «Marchioni y el otro sospechoso detenido se habrían dedicado a la apertura de cuentas en billeteras virtuales y a la administración financiera del dinero», sumando movimientos por $27.000 millones en pocos meses.

A pedido de la Fiscalía, el juez de Garantías de La Plata Agustín Crispo ordenó nueve allanamientos en La Plata, Quilmes, Mar del Plata y La Falda. En los procedimientos se secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, 17 teléfonos celulares, un auto de alta gama, $2.787.440, US$3.300 y numerosa documentación e informática que será peritada.

Fuentes de la PFA indicaron que los detenidos están imputados por los delitos de asociación ilícita y estafa, y no se descartan nuevas detenciones para determinar las conexiones superiores de la banda.

Por su parte, fuentes judiciales informaron que el procurador general, Julio Conte-Grand, tomó conocimiento del caso en agosto de 2024 tras una comunicación interna, dándole intervención a la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento. Mangini se encontraba suspendida desde febrero de 2025 y, tras su detención, la sanción se renovó mientras dure el proceso penal.

Con información de LN.