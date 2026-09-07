Copa Davis en Neuquén: Turquía confirmó el equipo para enfrentar a Argentina en el Ruca Che

Para el capitán Javier Frana será la primera serie como local, al igual que para Navone, Tirante y Andreozzi.

¡La mesa está servida! Turquía confirmó el equipo para enfrentar a Argentina los próximos 19 y 20 del corriente en el Ruca Che de Neuquén, por los Qualifiers del Grupo Mundial I de la Copa Davis.

El combinado que capitanea Erhal Oral, estará conformado por los singlistas Mert Alkaya (300°), de 26 años y 3 títulos World Tennis; Yanki Erel (305°), de 25 años y 13 títulos World Tennis (4 en 2026); Tuncay Duran (633°), 22 años, 2 títulos World Tennis; y los doblistas Arda Azkara (212° dobles), 23 años, 2 títulos Challenger y 3 World Tennis en dobles; y Kaan Isik Kosaner (1774°), 17 años.

Turquía ocupa el puesto 33 del ranking de naciones de la ITF (Argentina se encuentra en el 10° puesto) y en la larga historia de la Copa Davis se registra un solo antecedente entre ambas naciones.

🇦🇷 Argentina recibirá a Turquía 🇹🇷 en Neuquén por el Grupo Mundial I de la Copa Davis, el 19 y 20 de septiembre.



🏟 Se jugará sobre cemento y bajo techo en el estadio Ruca Che, con capacidad para 3.500 espectadores.



🏆 El ganador asegurará su lugar en las Qualifiers 2027. pic.twitter.com/5kwgwxQGZz — Ilusión Albiceleste (@albicelesteilu) June 24, 2026

El mismo ocurrió en 1964, en Estambul, donde el equipo albiceleste representado por Eduardo Soriano y Roberto Aubone se impuso por 5 a 0. Al ser una serie disputada antes de 1970, para esta oportunidad se sorteó la localía (Fuente: AAT).

Por el lado de argentina, Javier Frana había confirmado el equipo previo al inicio del US Open, con algunas sorpresas entre los convocados.

Los singlistas elegidos fueron Francisco Cerúndolo (la mejor raqueta argentina), Thiago Tirante y Mariano Navone, mientras que los doblistas seleccionados fueron Guido Andreozzi y Andrés Molteni. Allí destacan las ausencias de Tomás Etcheverry, segundo mejor singlista, y el marplatense Horacio Zeballos, N°3 del mundo en dobles.

Para Frana será su primera serie en casa como capitán argentino, misma experiencia que vivirán Navone, Tirante y Andreozzi; los dos últimos presentes este año en Busán, en la serie frente a Corea del Sur.

Esta semana, de acuerdo a la información que la Asociación Argentina de Tenis le brindó en exclusiva a Río Negro, comenzarán las tareas de armado de la cancha en el Estadio Ruca Che. Una vez confeccionada, la misma será testeada con jóvenes jugadores en jornadas de entrenamiento.