Pampa Energía obtuvo el ingreso al RIGI para producir fertilizantes por casi US$ 2.700 millones 

El nuevo complejo de fertilizantes en Bahía Blanca demandará US$ 2.700 millones y producirá 2,1 millones de toneladas de urea anuales hacia fines de 2029. (Foto: Gentileza Pampa Energía)

El Gobierno nacional formalizó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto de fertilizantes de Pampa Energía, que contempla una inversión de US$ 2.693 millones para construir un complejo de producción de urea y amoníaco en el Puerto de Ingeniero White, en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.

La medida fue publicada este lunes en la Resolución 1468/2026 del Ministerio de Economía, que aprobó la adhesión presentada por Fértil Pampa SAU —subsidiaria de Pampa Energía— y calificó a la iniciativa como un Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP) dentro del sector de petróleo y gas.

El denominado Proyecto «Fertilizantes» contempla la construcción, operación y gerenciamiento de dos plantas de producción de urea granulada, cada una con una capacidad de 3.000 toneladas diarias, y una planta de amoníaco de 3.450 toneladas por día. En conjunto, el complejo tendrá capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea.

La inversión prevista se distribuirá en dos etapas. La primera se extenderá desde el 17 de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027 e implicará un desembolso de US$ 1.105 millones, destinado principalmente a las tareas de ingeniería y adquisición de equipos.

La segunda etapa, que se extenderá entre el 1 de enero de 2028 y el 16 de diciembre de 2029, demandará otros US$ 1.588 millones para el montaje, comisionado y puesta en marcha del proyecto.

De acuerdo con la resolución, durante los dos primeros años desde la notificación de la aprobación del RIGI, Fértil Pampa deberá invertir US$ 1.666 millones en activos computables: US$ 785 millones durante el primer año y US$ 881 millones durante el segundo.

El complejo se emplazará sobre unas 80 hectáreas en el ámbito del Puerto de Ingeniero White y utilizará como insumo principal el gas natural proveniente de Vaca Muerta. La ubicación permitirá además aprovechar la infraestructura portuaria para las operaciones de exportación y la conexión con los gasoductos que abastecen a la región.

El proyecto de Pampa Energía había sido anunciado en julio

El proyecto había sido anunciado por Pampa Energía en julio, cuando la compañía comunicó una decisión final de inversión por US$2.700 millones. La empresa señaló entonces que la iniciativa permitirá producir 2,1 millones de toneladas anuales de urea y convertirse en la planta de mayor capacidad de Latinoamérica.

La compañía prevé que el proyecto contribuya con unos US$ 1.000 millones anuales en divisas a través de la sustitución de importaciones y el incremento de las exportaciones. Brasil aparece como uno de los principales mercados de destino para la producción.

La construcción estará a cargo de SACDE, mientras que Tecnimont tendrá a su cargo la ingeniería y la gestión de compras. Según la documentación oficial, el contrato EPC fue firmado el 17 de julio de 2026 y contempla componentes tanto locales como internacionales. Aproximadamente el 46% de la inversión corresponde al componente offshore, vinculado principalmente con equipos y tecnología que no cuentan con oferta local.

Con la aprobación del RIGI, Pampa Energía suma uno de los proyectos de mayor inversión al régimen de incentivos y avanza en una iniciativa que busca integrar el desarrollo de Vaca Muerta con la producción industrial de fertilizantes y la generación de nuevas exportaciones.