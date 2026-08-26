Día del Maestro: quiénes trabajan y qué servicios funcionan con normalidad este 11 de septiembre

El Día del Maestro se trata de un homenaje al expresidente Domingo Faustino Sarmiento, considerado «el padre del aula».

El 11 de septiembre se celebra el Día del Maestro en Argentina, una jornada dedicada a homenajear a los docentes del país. La conmemoración coincide con el aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, una de las figuras históricas más trascendentes en la estructuración del sistema educativo nacional.

El impacto de la jornada ocupa principalmente en el ámbito escolar de todas las provincias. Al caer en un día viernes, la interrupción de las actividades de enseñanza dará lugar a un fin de semana largo de tres días lectivos consecutivos para docentes y estudiantes.

A pesar de la relevancia del homenaje, desde el Gobierno Nacional aclararon que la fecha no está contemplada dentro del calendario oficial de feriados nacionales.

Este descanso extendido para los integrantes del rubro educativo servirá de antesala para la agenda de septiembre en las comunidades escolares. Posteriormente, el calendario académico prevé una nueva pausa por la llegada del Día del Estudiante el 21 de septiembre, jornada en la cual habitualmente no rige la actividad lectiva en los niveles secundario y universitario.

Qué pasará con las clases este 11 de septiembre

De acuerdo con las resoluciones de los calendarios escolares vigentes en Río Negro, Neuquén y el resto del país, el dictado de clases presenciales quedará suspendido. La medida abarca de manera total y obligatoria a las instituciones de nivel inicial y educación primaria, tanto de gestión estatal como privada.

En el nivel secundario, la suspensión de las actividades operativas también alcanzará a la enorme mayoría de las escuelas. En estos casos, la jornada se destina al asueto del cuerpo docente y del plantel de profesores que forman parte del sistema provincial de enseñanza.

Por su parte, el nivel superior, que contempla a universidades e institutos de formación docente o técnica, mantendrá un esquema diferenciado. Cada unidad académica o facultad tiene la facultad de fijar el dictado de clases o adherir a las normativas según las disposiciones administrativas de su respectivo consejo.

Dia del Maestro: qué servicios trabajarán con normalidad

Para todos los sectores ajenos al ámbito de la enseñanza, la jornada del viernes 11 de septiembre será un día hábil laboral sin modificaciones. La legislación vigente no contempla para esa fecha el pago de horas extras diferenciales ni el otorgamiento de francos compensatorios.

Tanto el comercio minorista como los servicios de transporte, centros de salud y atención al cliente funcionarán dentro de los rangos de atención habituales de un día viernes. Del mismo modo, las entidades bancarias y financieras operarán normalmente en sus franjas horarias acostumbradas.

En el ámbito de la administración pública nacional, provincial y municipal, las oficinas mantendrán la atención presencial y los trámites de rutina. La única excepción dentro del sector público corresponde al personal que presta servicios en dependencias ministeriales o administrativas ligadas directamente a la educación.

¿Quién fue Domingo Sarmiento?

Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de febrero de 1811 en la provincia de San Juan y se convirtió en uno de los principales constructores del Estado argentino moderno. A lo largo de su vida se desempeñó como educador, escritor, periodista, militar, gobernador de su provincia natal y presidente de la Nación entre 1868 y 1874.

Durante su presidencia y actuación pública, Sarmiento impulsó una profunda transformación del sistema de enseñanza del país. Bajo su visión política se fundaron cientos de escuelas primarias, se crearon las primeras escuelas normales para la formación de docentes y se trajeron profesoras del exterior para modernizar los métodos pedagógicos.

Su pensamiento quedó reflejado en una prolífica obra literaria y ensayística, entre la que destaca Facundo o civilización y barbarie, un texto clave para comprender las tensiones políticas e ideológicas de la Argentina del siglo XIX. Asimismo, promovió el desarrollo de la ciencia, las comunicaciones y las instituciones culturales con la creación del Observatorio Astronómico de Córdoba y la Academia de Ciencias.

Sarmiento falleció el 11 de septiembre de 1888 en Asunción, Paraguay, a los 77 años de edad. En 1943, durante la Conferencia Interamericana de Educación celebrada en Panamá, se estableció formalmente esa fecha para conmemorar el Día del Maestro en toda América, ratificando su legado como el «padre del aula«.

Con información de NA.