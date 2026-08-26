Cortés representa a Bariloche en el 40° Comité de Integración Binacional de Los Lagos

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, participa en Valdivia del 40° Comité de Integración Binacional de Los Lagos que reúne a referentes del norte de la Patagonia Argentina y las regiones de Araucanía, BioBío, Los Lagos, Los Ríos y Ñuble, de Chile, para trazar una agenda común en diversas temáticas.

El encuentro fue convocado por los Ministerios de Relaciones Exteriores de Chile y Argentina, y tiene la presencia de cinco gobernadores chilenos y el neuquino Rolando Figueroa, además de delegaciones de Río Negro y Chubut.

Bariloche decidió participar con una comitiva encabezada por el intendente Cortés, acompañado por el secretario de Relaciones Institucionales de la Municipalidad, Antonio Zidar, y el presidente del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux.

Según destacó la Municipalidad de Bariloche, la presencia del jefe comunal es «clave en la agenda de articulación transfronteriza y en el fortalecimiento de los vínculos institucionales, culturales y económicos entre Argentina y Chile».

Un espacio de diálogo

La comitiva barilochense integró un espacio de diálogo que reunió a autoridades gubernamentales, municipios, cámaras de comercio, universidades y organizaciones sociales con el propósito de avanzar en prioridades compartidas.

Durante las jornadas de trabajo, se abordaron materias estratégicas vinculadas a la facilitación fronteriza, infraestructura, transporte, comercio, turismo, gestión de riesgos en emergencias, salud, desarrollo humano, diálogo político, cultura, deporte y desarrollo sostenible integrado.

El evento concluyó con el panel binacional “Regiones y Provincias Conectadas: Integración Turística entre Chile y Argentina” y el posterior acto oficial de clausura, reafirmando el compromiso de la gestión municipal de impulsar la cooperación regional y profundizar la integración entre ambos países.