Coronada de gloria: Mayte Puca hizo historia en el Río de la Plata y rompió un nuevo récord

Cada vez que se menciona a Mayte Puca, viene acompañado de una gran hazaña. Esta vez, la nadadora barilochense estableció un nuevo récord en el tradicional cruce del Río de la Plata, uno de los desafíos más exigentes del circuito de la Triple Corona de Aguas Abiertas del Fin del Mundo.

Según informó la organización, la deportista largó a las 4 de la madrugada y completó los 42 kilómetros en 9 horas, 6 minutos y 31 segundos, y mejoró la marca que hasta ahora ostentaba Pilar Geijo. La nadadora bonaerense, en 2018, estableció un registro de 9:33:50.

La travesía une Colonia del Sacramento con Punta Lara es considerada una de las pruebas de aguas abiertas más emblemáticas del mundo. Esto es así por las condiciones complehas del río, que presenta corrientes cambiantes y factores climáticos que pueden alterar el desarrollo de la competencia.

El desafío tiene una larga historia. La primera mujer en completar el cruce fue Lilian Harrison en 1923, una hazaña pionera que marcó el inicio de la travesía que hasta ese momento parecía imposible en la rama femenina.

La prueba forma parte de la Triple Corona de Aguas Abiertas del Fin del Mundo, un circuito que reúne tres de los cruces más extremos del continente. Además del Río de la Plata, el desafío contempla las travesías del Canal Beagle y del Estrecho de Magallanes.