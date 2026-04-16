Coudet pasó la página copera y volvió al modo Superclásico: «Tenemos una final el domingo»

Eduardo Coudet extendió su invicto como DT de River, con un tremendo registro de 6 triunfos y 1 empate, el Millonario pasó un examen complejo ante Carabobo por la Copa Sudaricana y ahora sí es tiempo de poner todas las energías en el Superclásico del domingo en el Moumental. Y eso fue lo que hizo Chacho en la conferencia de prensa. Pasó la página y ya piensa en Boca.

“Tenemos una final el domingo. Ojalá le podamos dar una alegría a la gente”, analizó el entrenador, que recordó su etapa como futbolista profesional y sus episodios en el Super. “Para mí es una semana linda. Yo sé y conozco bien dónde estoy. Lo que significa. Tuve la suerte de jugar unos cuantos. Sé lo que es la semana previa y el partido en sí. Un poquito de ansiedad, un poquito de todo. El domingo va a ser el primero como entrenador”, explicó.

A pleno. Así lo vivió Chacho ante Carabobo. Ahora, se viene Boca. (Clarín Fotografía)

Coudet «Son partidos que te marcan»

En una rueda de prensa que tuvo al Súper como tema central, Coudet fue clarito y siguió: “Son partidos importantes, que te marcan. Doy mérito por sobre todas las cosas a los jugadores, que han ganado seis de siet. La cosa biene bastante bien. Es un partido especial. Lo vamos a vivir de manera especial. Sabemos todo lo que significa para el hincha. Seguramente vamos a llegar muy bien al domingo”.

¿Kendry se mete entre los 11?

Kendry Páez levantó a River en el segundo tiempo, generó la jugada del gol de Sebastián Driussi y obviamente, se anotó para meterse en el Superclásico del domingo. En diálogo con ESPN fue consultado y no lo dudó.

“Obvio que quiero jugarlo, es el clásico más importante para todo el fútbol y creo que es una alegría poder estar ahí y jugarlo. Vivir la experiencia y más acá en el Monumental contra Boca, para mí es algo espectacular”, afirmó el ecuatoriano.