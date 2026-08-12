Coudet planea el debut de Thiago Almada en River ante Argentinos Juniors: ¿será titular?

La suspensión del partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe le dio a River una semana completa de trabajo para preparar el encuentro de este domingo, desde las 18, frente a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura.

Además, el parate le permitió a Thiago Almada ganar tiempo de adaptación tras su llegada al club. El volante, proveniente de Atlético de Madrid, realizó este lunes su primera práctica con el plantel y ya se entrena bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

«Sería irreal pensar que Thiago pueda jugar a 2.600 metros de altura después de haber estado de vacaciones», había explicado el entrenador tras la derrota frente a Tigre, en referencia al partido ante Independiente Santa Fe que debía disputarse este miércoles 12 de agosto y finalmente fue postergado una semana.

Con el cambio de calendario, el panorama es diferente. Almada quiere sumar minutos ante el Bicho en el Monumental y Coudet lo tendrá a disposición. Incluso, el campeón del mundo tiene chances concretas de ser titular en lugar de Tomás Galván en la mitad de la cancha.

De todos modos, el entrenador empezará a definir el equipo desde este jueves, cuando comience a delinear el once que buscará la primera victoria de River en el campeonato.

Luego del duelo ante Argentinos, el Millonario visitará a Independiente Santa Fe el miércoles 19, todavía con sede a confirmar. Más adelante, recibirá a Vélez el domingo 23 y disputará la revancha de los octavos de final el miércoles 26, nuevamente en el Monumental. River necesita reaccionar cuanto antes y la presencia de Almada aparece como una de las grandes esperanzas de los hinchas para empezar a cambiar el rumbo.