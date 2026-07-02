Crisis en Senegal: una figura explotó contra el técnico y renunció a la selección por su red social

El jugador senegalés se bajó de la selección tras la eliminación del Mundial.

La eliminación de Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 desató una fuerte crisis interna. Tras la derrota por 3-2 frente a Bélgica, el mediocampista Pape Gueye, una de las principales figuras del seleccionado africano, anunció que no volverá a vestir la camiseta nacional mientras el técnico Pape Thiaw continúe al frente del equipo.

El futbolista del Villarreal hizo pública su decisión a través de las redes sociales, donde expresó su malestar por haber sido reemplazado cuando Senegal ganaba 2-0 y estaba a un paso de la clasificación.

En Seattle, los Leones de la Teranga parecían tener asegurado el pase a los octavos de final. Ganaban 2-0 hasta los minutos finales del tiempo reglamentario, pero Bélgica reaccionó con dos goles a los 86 y 89 minutos para llevar el encuentro al alargue.

¡¡LO EMPATÓ BÉLGICA!! 🇧🇪⚽



Diaw salió mal a cortar el centro y Tielemans, de cabeza, anotó el 2-2 frente a Senegal. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/C063Afro2Z — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Cuando todo indicaba que la definición se resolvería por penales, el conjunto europeo encontró la victoria en el minuto 125 gracias a un penal convertido por Youri Tielemans, que selló el 3-2 definitivo y la clasificación belga.

¡GOL DE BÉLGICA SOBRE EL CIERRE DEL ALARGUE! ⚽🇧🇪



Tielemans abrió el pie en el penal y puso el 3-2 sobre Senegal. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MK9JBjgxM5 — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

La bronca de Gueye comenzó antes del desenlace. El volante fue sustituido a los 66 minutos, cuando Senegal todavía dominaba el marcador, una decisión que cuestionó públicamente tras el encuentro.

«Me encontraba perfectamente, estaba bien físicamente. Es el entrenador el que decide, y listo», declaró en la zona mixta. Sin embargo, el mensaje más fuerte llegó horas después a través de su cuenta de Instagram.

«Mientras siga este equipo técnico, haré una pausa en la selección», escribió el mediocampista ante más de un millón de seguidores, en una publicación que rápidamente se viralizó.

Por su parte, el entrenador Pape Thiaw defendió las modificaciones realizadas durante el partido y explicó que algunos futbolistas habían solicitado el cambio por el desgaste físico. «El fútbol es un deporte cruel. No es fácil para mí ni para los jugadores. Siento que lo dieron todo. Lo querían por su país, pero no salió bien», expresó en conferencia de prensa.

Más allá de la polémica por el cambio del volante, la derrota dejó expuestas las dificultades de Senegal para sostener el resultado en un partido clave. Después de una sólida fase de grupos, el equipo africano dejó escapar una ventaja de dos goles en los minutos finales y terminó despidiéndose del Mundial de la manera más dolorosa.