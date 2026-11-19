Deportivo Madryn clasificó y Maipú quedó eliminado en el reducido de la Primera Nacional.

En uno de los partidos más polémicos del año en la Primera Nacional, el tribunal de disciplina resolvió que Deportivo Madryn clasifique a la siguiente instancia del reducido contra Deportivo Maipú.

El encuentro en Chubut estaba 3 a 1 para el local cuando el arquero visitante, Nahuel Galardi, quedó sentido por un artefacto de pirotecnia que le cayó cerca.

El duelo estuvo demorado y los jugadores de Maipú no quisieron reanudarlo por lo que el árbitro, Bryan Ferreyra, decidió suspenderlo.

El arquero fue trasladado a una clínica y el club mendocino informó que presentaba «una conmoción acústica (choque acústico), producida por el impacto del proyectil pirotécnico, que le provocó sintomatología de tinnitus (zumbidos en los oídos), cefalea y fotofobia«.

"Partido suspendido" Porque aparentemente la parcialidad de Deportivo Madryn agredió al arquero de Deportivo Maipú y el partido se paralizó. Bryan Ferreyra quiere reanudar el juego lo antes posible y quería impedir el ingreso de los médicos. https://t.co/PXFpfDabG5 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026

Madryn desmintió lo que publicó Maipú y acusó al arquero de fingir la lesión. La clave para la decisión del tribunal fue el informe de Ferreyra.

El árbitro aseguró que escuchó a uno de los jugadores del equipo mendocino decirle al arquero: «Quedate en el suelo y no te levantes por nada en el mundo que el partido se suspende».

También informó que los futbolistas visitantes impidieron que entre la ambulancia y que el control médico señaló que Galardi podía seguir jugando.

Con el partido 3 a 1 a favor de Madryn al momento de la suspensión, se resolvió mantener ese marcador como resultado final por lo que el equipo chubutense avanzó a cuartos de final del reducido donde enfrentará a Gimnasia de Jujuy.