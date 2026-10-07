Cristiano Ronaldo elogió a Messi luego de su despedida: «Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina»

Luego de su último partido con la Selección Argentina, Lionel Messi agarró el micrófono en el centro de la cancha del Monumental e improvisó un emotivo discurso. Este miércoles, apenas unas horas más tarde, volvió a despedirse en sus redes sociales.

El rosarino repasó su carrera, agradeció a quienes lo acompañaron durante el camino, tuvo un recuerdo especial para Diego Maradona y recibió el reconocimiento de Cristiano Ronaldo, quien aprovechó la publicación para felicitarlo por su trayectoria con la Albiceleste.

«Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo», comentó CR7 en el posteo de Messi.

El portugués, uno de los grandes rivales de Messi durante su carrera, atraviesa un presente particular con su Selección. Había anunciado su retiro internacional luego del Mundial 2026, pero volvió a ser convocado para esta fecha FIFA y abandonó la concentración por problemas con el entrenador Jorge Jesus.

El posteo completo de Lionel Messi

Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di.

Y me quedaron muchas cosas por decir. Me es imposible expresar todo lo que siento en unas palabras o en un posteo. Este viaje habría sido imposible sin mi familia, que siempre estuvo a mi lado y me bancó, sobre todo en los momentos difíciles, cuando más lo necesitaba. También fueron imprescindibles mis amigos, todos los compañeros y técnicos que tuve, junto con sus cuerpos técnicos. No quiero olvidarme del Diego, que puso a nuestro país donde se merecía estar y que, como siempre digo, sé que nos ayudó estando acá con nosotros y también desde el cielo, en cada paso que dimos.

Gracias a los clubes en los que jugué, por respetar siempre mis sentimientos y permitirme dedicarme a mi país cuando tocaba ponernos la camiseta de la Selección. Y, por supuesto, gracias a Dios: sin su guía y su voluntad, ni siquiera estaríamos soñando con haber llegado hasta acá.

Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado.