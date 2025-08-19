Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1: lo que tenés que saber

Franco Colapinto se encuentra en un receso de la Fórmula 1 a mitad de temporada, que se desarrolla durante un mes. Hasta el momento, ya se disputaron 14 de las 24 carreras que tiene el calendario de este año y el argentino ya comienza a prepararse para volver a la acción.

El oriundo de Pilar continuará lo que resta del año junto a Pierre Gasly en Alpine, por lo que tendrá diez carreras por delante con la escudería francesa para buscar sumar experiencia y mejorar su rendimiento en una temporada que no arrancó de la mejor manera.

Gran Premio de Países Bajos: la próxima carrera de Franco Colapinto

El próximo compromiso de Colapinto será en Países Bajos, en dos semanas, en Zandvoort. Este circuito es conocido por el argentino que ya compitió en Fórmula 2 y será será la última pista que aún no corrió del calendario actual.

Luego del Gran Premio de Países Bajos, que se llevará a cabo el domingo 31 de agosto a las 10, el pilarense competirá en las nueve carreras que ya conoció durante 2024.

Durante el descando, los pilotos disfrutan de sus vacaciones antes de volver a afrontar la etapa de definición del campeonato, mientras los rumores y negociaciones para la temporada 2026, no frenan. El argentino todavía no aseguró su butaca para la próxima temporada y será clave su rendimiento en la última parte del año.