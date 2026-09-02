River avanza por Juan Giménez, defensor de Rosario Central, ante las complicaciones por Álvarez

Juan Giménez, zaguero de 20 años de Rosario Central, es pretendido por River en el cierre del mercado de pases. (Foto: @rosariocentral)

Tras la dura lesión del juvenil Giorgio Constantini, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla derecha, River obtuvo una prórroga de diez días para incorporar futbolistas del mercado local y busca aprovecharla para sumar una alternativa en la defensa.

En primera instancia, la dirigencia del Millonario fue a la carga por Francisco Álvarez, pero las altas pretensiones económicas de Argentinos Juniors complicaron la negociación. Ante este escenario, el club de Núñez comenzó a analizar otras opciones y puso sus ojos en un defensor de Rosario Central.

Según informó César Luis Merlo en Tribuna.com, River avanza por Juan Giménez, zaguero de 20 años que se formó en el Canalla y que también cuenta con recorrido en las juveniles de la Selección Argentina. El defensor se perdió el Mundial Sub-20 de 2025 debido a una lesión en la rodilla.

Giménez recién está retomando la actividad después de una extensa recuperación. El 16 de agosto volvió a sumar minutos tras un año exacto sin jugar, en la victoria de Rosario Central ante Barracas Central como visitante. En ese encuentro, además, se desempeñó como lateral derecho.

La intención de River es presentar una oferta formal en las próximas horas para avanzar por el juvenil del Canalla y darle más alternativas a Leonardo Ponzio en la zaga central. El entrenador actualmente cuenta con Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Tobías Ramírez y Lautaro Rivero, quien es pretendido desde el fútbol qatarí.