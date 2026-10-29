«Necesitamos recuperar la buena suerte y que las cosas empiecen a fluir un poco más»

Recuperación obligada para Franco Colapinto en México. A eso apuntará el piloto argentino desde mañana en el “Hermanos Rodríguez”, cuando se abra el telón de la decimonovena fecha del Mundial 2026 de Fórmula 1.

Como primer objetivo, el argentino desea reencontrarse con la bandera de cuadros. Y es que, de las últimas cuatro competencias, el piloto de Alpine solo logró completar el total de vueltas en Malasia. Una racha que contrasta rotundamente con lo ocurrido en gran parte del año.

“Creo que necesitamos volver a esa racha de buena suerte y a que las cosas fluyan un poco más. Siempre se aprende algo de cada fin de semana. Estamos asimilando lo ocurrido y aprendiendo de nuestros errores. Trabajamos mucho para mejorar.”, expresó el pilarense en la rueda de prensa de hoy en suelo azteca, donde arribó con una vestimenta por demás particular.

Claro que, en los pasados compromisos de Singapur y Austin, las penalidades incidieron demasiado en su retraso competitivo. Aunque la confiabilidad mecánica de su A526 también le jugó una muy mala pasada en el afán de remontar y pelear en la parrilla media.

“Creo que ahora, al no tener tampoco penalizaciones, nos va a ir mucho mejor. Con suerte, vamos a poder tener un buen fin de semana en México. Me encanta esta pista y este lugar, así que tengo muchas ganas”, agregó el argentino, que acumula dos experiencias previas en suelo azteca (2024 y 2025).

Habiendo llegado al techo del desarrollo competitivo y del presupuesto disponible, Alpine deberá exprimir las piedras de aquí al cierre de campeonato para intentar contrarrestar las falencias y hacer frente a los rivales. Un punto en apenas cuatro carreras, muestra clara del opaco momento que atraviesa el team francés en este tramo final de año.

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¿Qué esperar de México? Al menos un fin de semana sin problemas mecánicos ni circunstancias desafortunadas en pista. Luego, que tanto Franco como Pierre Gasly puedan adaptarse rápido a las particulares condiciones que impone el “Hermanos Rodríguez”, estrenado en 1959.

Para Franco, sobre todo, habrá un aspecto clave a la hora de acelerar: “Tenemos muchas cosas por entender. La altitud, con los turbos actuales, será muy complicada para los autos y creo que afectará de manera diferente a cada equipo. Hay mucho por descubrir y aprender rápidamente. Creo que quien consiga sacar el máximo rendimiento del coche más rápido tendrá la ventaja”, cerró el argentino.

Su primer contacto con el asfalto mexicano será en la segunda práctica libre de mañana, luego que el italiano Gabriele Mini, piloto reserva de Alpine, tenga en sus manos el monoplaza del argentino en la FP1.