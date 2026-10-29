Atento Cipolletti: se confirmó la sanción de Andrés Almirón por su expulsión en la final del Federal A

Andrés Almirón deberá cumplir la sanción por la roja en la final. (Foto: Luis Amaolo)

Una de las malas noticias para Cipolletti de cara a lo que viene en el Federal A es la expulsión de Andrés Almirón en la final contra San Martín de Formosa y hoy se confirmó cuál será la sanción.

El volante vio la roja en el segundo tiempo en San Francisco por un golpe a un rival. El árbitro lo vio y no dudo en mandarlo a las duchas.

El tribunal de disciplina lo suspendió por tres fechas por lo que se perderá toda la serie de cuartos de final de la reválida por el segundo ascenso y también la semifinal de ida si el Albinegro avanza.

CIPO SE QUEDA CON DIEZ 🟥 Andrés Almirón le pegó a Mauro Siergiejuk con el juego detenido y vio la tarjeta roja. 📹 LPF Play https://t.co/vwOZjEY1dX — Interior Futbolero (@InteriorFut) October 25, 2026

La sanción parece excesiva en comparación a otras del último tiempo. Por agresiones similares o peores en el duelo entre Cipo y Alvarado en la semifinal en La Visera, a los expulsados le dieron una sola fecha.

Incluso el delantero Germán Sosa, que agredió a Cristian González cuando el defensor estaba en el piso, también recibió un solo partido de suspensión.