Atento Cipolletti: se confirmó la sanción de Andrés Almirón por su expulsión en la final del Federal A
El volante de Cipolletti, Andrés Almirón, fue expulsado en la final del Federal A contra San Martín de Formosa y hoy se confirmó la sanción.
Una de las malas noticias para Cipolletti de cara a lo que viene en el Federal A es la expulsión de Andrés Almirón en la final contra San Martín de Formosa y hoy se confirmó cuál será la sanción.
El volante vio la roja en el segundo tiempo en San Francisco por un golpe a un rival. El árbitro lo vio y no dudo en mandarlo a las duchas.
El tribunal de disciplina lo suspendió por tres fechas por lo que se perderá toda la serie de cuartos de final de la reválida por el segundo ascenso y también la semifinal de ida si el Albinegro avanza.
CIPO SE QUEDA CON DIEZ 🟥 Andrés Almirón le pegó a Mauro Siergiejuk con el juego detenido y vio la tarjeta roja. 📹 LPF Play https://t.co/vwOZjEY1dX— Interior Futbolero (@InteriorFut) October 25, 2026
La sanción parece excesiva en comparación a otras del último tiempo. Por agresiones similares o peores en el duelo entre Cipo y Alvarado en la semifinal en La Visera, a los expulsados le dieron una sola fecha.
Incluso el delantero Germán Sosa, que agredió a Cristian González cuando el defensor estaba en el piso, también recibió un solo partido de suspensión.
Comentarios