Tenis: se viene el último Regional del año, en Cipolletti, con más de 70 inscriptos

La Chacra será una de las sedes del Regional que se disputará desde el viernes hasta el domingo. (Foto: Archivo: @lachacratenis)

Cipolletti se prepara para tres días a puro tenis. Este viernes 30 de octubre comenzará el sexto y último Regional del año, que se disputará en las canchas de carpeta de los clubes La Chacra Tenis y La McEnroe.

El certamen contará con 77 inscriptos de las categorías sub 10 a sub 18, tanto en la rama masculina como en la femenina.

Los primeros partidos comenzarán a las 9 de la mañana en ambas sedes y la actividad se extenderá durante toda la jornada.

Según informó la Asociación de Tenis de los Valles Rionegrinos en diálogo con este medio, pese a su denominación de Regional, el torneo es abierto y suele convocar a chicos y chicas de distintos puntos del país.

Además de la posibilidad de competir, el certamen otorga puntos para el ranking nacional. Los ganadores de cada categoría obtendrán un lugar en el próximo Torneo Nacional, que se disputará en la ciudad de Neuquén y será el último del año, de acuerdo con el calendario de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).