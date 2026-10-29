Murió Carlos Rinke, héroe de Malvinas: el piloto volvió de todos sus ataques a la flota británica

Malvinas: murió Carlos Rinke, el piloto que volvió de todos sus ataques a la flota británica. Foto: gentileza

El comodoro retirado Carlos Alfredo Rinke, veterano de la Guerra de Malvinas y piloto de los A-4B Skyhawk del Grupo 5 de Caza, murió a los 70 años mientras esperaba un trasplante de médula. Conocido como el “Numeral de Hierro” por su arrojo en combate y la confianza que transmitía a sus compañeros, participó en seis misiones contra la flota británica durante el conflicto de 1982 y regresó de todas ellas.

Murió Carlos Rinke, piloto de la Guerra de Malvinas

Nacido en Buenos Aires el 17 de febrero de 1956, según Infobae, Rinke descubrió desde chico su pasión por la aviación. Armaba maquetas de aviones y soñaba con convertirse en piloto de caza. Ingresó a la Escuela de Aviación Militar y se recibió de oficial en 1979. Luego realizó su formación como piloto de caza en Mendoza.

Cuando comenzó la guerra, tenía 26 años, estaba destinado en la V Brigada Aérea y era padre de una hija, mientras esperaba el nacimiento de la segunda. Su bautismo de fuego fue el 1 de mayo. También participó en operaciones los días 21, 23, 25 y 27 de mayo y el 8 de junio.

Entre sus actuaciones más recordadas figura el ataque del 25 de mayo, que terminó con el hundimiento del destructor británico Coventry. También integró la primera oleada del ataque a Bahía Agradable, el 8 de junio, donde participó en las operaciones contra los buques Sir Galahad y Sir Tristram.

Tras Malvinas continuó su carrera militar. Fue destinado al Grupo 4 de Cazabombardeo en Mendoza y se desempeñó como agregado aeronáutico adjunto en Estados Unidos. Se retiró como comodoro en 2005.

Casado con María Gabriela Fierro, tuvo cinco hijos y doce nietos. Aunque no quiso escribir sus memorias, compartía sus experiencias en escuelas y conferencias. Solía recordar una de las marcas más profundas de la guerra: “Salir con un compañero y volver sin él… eso no se olvida”.