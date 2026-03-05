Cuatro argentinos salen a la cancha para cerrar la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells
Se juega la segunda jornada del torneo californiano. Báez, Juanma Cerúndolo, Comesaña y Sierra, los protagonistas albicelestes. Mirá acá los partidos y horarios de hoy.
Comenzó el Masters 1000 de Indian Wells, el primero de esta categoría en la temporada. El torneo, que cuenta con la participación de ocho argentinos, tendrá a cuatro tenistas albicelestes en cancha en esta segunda jornada.
El primero será Sebastián Báez (53°). Sebita viene de una irregular gira sudamericana, donde perdió 20 puestos en el ranking. En suelo californiano, no antes de las 17:10, debutará en la cancha 5 frente a Tseng (144°), oriundo de China Taipei y proveniente de la Qualy.
También en la cancha 5, pero no antes de las 20, Juan Manuel Cerúndolo (70°) tendrá un difícil duelo ante el neerlandés Van de Zandschulp (59°). Será el cuarto enfrentamiento entre ambos, con un historial 3-0 del argentino.
A priori, quien tiene el comienzo más complicado es Francisco Comesaña (82°). El Tiburón jugará en la cancha 1, no antes de las 23. Se verá las caras con el local Sebastian Korda (37°), en el primer choque entre ambos.
La primera ronda se cerrará con Solana Sierra (65°), la única tenista argentina que entró al cuadro principal del torneo. La marplatense se medirá contra Peyton Stearns (48°) en la cancha 1. El encuentro arrancará no antes de las 00:10 del viernes.
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry comenzará su camino recién en segunda ronda, por estar dentro de los 32 preclasificados del torneo. La mejor raqueta nacional todavía no tiene rival y el Retu enfrentará al canadiense Shapovalov (se jugará el viernes).
Toda la jornada de Indian Wells se podrá seguir a través de ESPN y Disney+. Los horarios corresponden a Argentina.
Ugo Carabelli pasó y Navone dijo adiós
La primera jornada del Masters 1000 de Indian Wells tuvo como protagonistas a dos argentinos, con un saldo agridulce. A pesar de ganar el primer set, Mariano Navone no pudo ante Giron. Fue caída por 4-6, 7-5 y 6-3 ante el estadounidense. La Nave vive un arranque de temporada complicado, con un saldo negativo de 2-7 en este 2026.
La buena del día fue la victoria de Camilo Ugo Carabelli. El Brujo estuvo firme en el debut y eliminó a Damm por 7-5 y 6-3 para avanzar a la segunda ronda. Allí, se topará con otro local: Brandon Nakashima (30°)
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar