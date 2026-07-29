Custodia privada: la drástica decisión de Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister tras volver a Inglaterra

En las últimas horas, trascendió que Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister debieron tomar una drástica determinación logística y familiar al pisar suelo británico: contrataron empresas de seguridad privada para custodiar sus casas de manera permanente.

La medida de urgencia se adoptó tras los festejos sobre el césped, donde los futbolistas argentinos exhibieron una bandera con la leyenda «Las Malvinas son argentinas». Ante la repercusión que generó la imagen en los medios del Reino Unido, ambos deportistas prefirieron blindar sus residencias en Manchester y Liverpool para evitar posibles escraches o hechos de violencia.

Seguridad particular y la llamativa postura de los clubes

Según reveló el diario británico The Sun, el dispositivo de custodia sobre las propiedades de ambos futbolistas se mantuvo de manera intensiva durante al menos 48 horas.

Sin antecedentes de vandalismo: afortunadamente, no se registraron intentos de agresión ni ataques contra las viviendas de Martínez ni de Mac Allister.

afortunadamente, no se registraron intentos de agresión ni ataques contra las viviendas de Martínez ni de Mac Allister. Sin ayuda del club: en el caso del defensor central, el Manchester United no participó ni financió la organización del esquema de seguridad particular, por lo que el gasto corrió por cuenta del propio futbolista.

en el caso del defensor central, el no participó ni financió la organización del esquema de seguridad particular, por lo que el gasto corrió por cuenta del propio futbolista. El contexto de los hinchas: el medio inglés recordó que la hinchada del Liverpool suele desplegar banderas con la consigna «No somos ingleses», mientras que en Old Trafford es habitual ver la frase «United > Inglaterra», un factor que amortiguó la bronca de los fanáticos locales hacia las figuras albicelestes.

La FIFA evalúa una sanción económica a la AFA

Más allá de la tranquilidad que empieza a retornar a la rutina de los futbolistas en Europa, la polémica por el festejo con la bandera de Malvinas tiene un expediente abierto en los escritorios de la FIFA. El organismo rector había prohibido expresamente el ingreso de este tipo de consignas al estadio para el cruce de semifinales.