Datos y horarios: Franco Colapinto va por la revancha en el Gran Premio de Singapur

Luego del difícil fin de semana en Sepang (Malasia), el argentino Franco Colapinto, sin descanso, se dirige hacia Marina Bay y se prepara para afrontar el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, decimoséptima cita de la temporada 2026.

El piloto de Alpine viene de una buena remontada en Kuala Lumpur, reponiéndose de las penalidades sufridas y coronando su participación con el 13° puesto en la competencia del domingo, ganada por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

Si bien no sumó puntos, el pilarense logró avanzar ocho posiciones en relación a su puesto de partida original (penalizó 10 lugares) y emerger como el mejor piloto del team francés; un saldo por demás satisfactorio tras un comienzo de carrera difícil.

El siguiente desafío para el argentino en la máxima será, desde el próximo viernes, el circuito urbano de Marina Bay, donde el domingo se competirá en horario nocturno, como sucede habitualmente desde que dicho compromiso desembarcó en el calendario allá por 2008.

La misma disputará la sexta y última competencia Sprint del año, tras las ya realizadas en China, Miami, Canadá, Silverstone y Zandvoort. Es decir, habrá doble actividad y desafío para equipos y pilotos durante el fin de semana. El mismo viernes, la actividad en pista ya comprenderá una tanda clasificatoria.

A falta de siete competencias, y si bien queda bastante camino por recorrer, los 84 puntos de diferencia que ostenta el italiano Kimi Antonelli respecto a su compañero de equipo en Mercedes, el británico George Russell, acercan cada vez más al joven volante hacia la consagración mundial.

Buena experiencia previa

Será la tercera vez del piloto argentino compitiendo en el emblemático trazado, perteneciente al gran mundo de la F1 desde 2008 (carrera que se trajo lo suyo, con el recordado complot de Renault y la victoria de Fernando Alonso). Allí compitió con Williams y con Alpine en las dos últimas ediciones.

En 2024, en esa etapa de interinato como reemplazante del estadounidense logan Sargeant, Franco Colapinto finalizó 11°, al borde de los puntos y por delante de su por entonces compañero de equipo, Alexander Albon.

Dicha competencia es bien recordada por los fanáticos argentinos. Franco protagonizó allí, según criterio de la propia F1, una de las mejores largadas de la temporada, lanzándose por el radio interno y superando cuatro máquinas; entre ellas, la de su compañero Albon.

Mientras que en 2025, el pilarense, que ingresó al team en Imola como reemplazo del australiano Jack Doogan, cruzó la meta en el 16° lugar, por delante del francés Pierre Gasly, con un monoplaza que estaba muy lejos de las prestaciones actuales.

Horarios del fin de semana

Viernes 9 de octubre

Práctica libre: 5:30 hs.

Clasificación Sprint: 9:30 hs.

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint: 6:00 hs.

Clasificación: 10:00 hs.

Domingo 11 de octubre