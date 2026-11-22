La interna del Partido Justicialista atraviesa un momento de fuerte exposición pública a partir de las diferencias entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. De acuerdo con un artículo publicado por el diario Clarín, la exmandataria habría manifestado un profundo malestar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a quien le atribuye falta de reconocimiento político tras haber impulsado su carrera.

Según el medio citado, en el entorno de la expresidenta aseguran que ella misma definió a Kicillof como «un invento» propio y que hoy percibe sus movimientos autónomos como una traición. Incluso, le adjudican una frase contundente para graficar el nivel de hartazgo en el vínculo político: «Estoy harta de que Axel camine sobre mi cadáver«.

Este distanciamiento se produce en paralelo a la consolidación de una sintonía política cada vez más visible entre Cristina Kirchner y Sergio Massa. Ambos dirigentes vienen compartiendo encuentros y gestos estratégicos con el objetivo de ordenar el espacio opositor de cara al próximo ciclo electoral, dejando al mandatario bonaerense al margen de algunas de las principales mesas de decisión.

El exministro, Sergio Massa (Foto: archivo)

En el entorno de Kicillof, en tanto, observan con cautela estos movimientos y sostienen que la alianza entre el kirchnerismo duro y el líder del Frente Renovador apunta a condicionar su proyección nacional. Frente a las críticas, el gobernador ha reiterado ante sus intendentes aliados la necesidad de dirimir las diferencias mediante reglas claras y sin imposiciones, planteando la posibilidad de competir en internas abiertas si fuera necesario.

La disputa no solo responde a cuestiones de liderazgo dentro de la provincia de Buenos Aires, sino también a la definición del perfil que deberá adoptar el peronismo para enfrentar al oficialismo nacional en 2027.

La estrategia electoral y el factor balotaje

Según detalla Clarín, uno de los ejes centrales de la estrategia impulsada por Cristina Kirchner y Massa consiste en desarmar la idea de que Kicillof es el único dirigente del espacio con competitividad electoral frente a Javier Milei. Para ello, buscan instalar en el debate interno que existen otras figuras capaces de llegar a una segunda vuelta y disputarle el poder al actual presidente.

Esta discusión cobra especial relevancia ante el debate legislativo impulsado por el Gobierno nacional para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Sin la herramienta de las primarias a nivel nacional, la definición de las candidaturas quedaría sujeta a acuerdos de cúpula o a mecanismos partidarios internos, un terreno en el que el peso de la estructura del PJ resulta determinante.

Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires. Foto: gentileza.

En este escenario, distintos sectores del peronismo comienzan a alinear sus posiciones entre el armado territorial que promueve Kicillof con respaldo de jefes comunales y la articulación federal que encabezan Massa y el kirchnerismo.

El rol de Máximo Kirchner y el futuro del PJ

La tensión también tiene su correlato en la conducción partidaria bonaerense, donde Máximo Kirchner mantiene un rol clave en la definición de las alianzas electorales. Aunque en los últimos meses existieron instancias de diálogo para sostener la unidad institucional, las diferencias de fondo sobre la conducción del espacio persisten.

Por su parte, los intendentes del conurbano observan con preocupación la falta de síntesis entre las principales referencias del espacio, advirtiendo que una fractura abierta podría debilitar las chances del peronismo tanto en la provincia como a nivel nacional.

Con el calendario electoral todavía por delante, el intercambio de mensajes y los movimientos tácticos confirman que la disputa por el liderazgo opositor ingresó en una etapa de definiciones abiertas, donde cada sector busca acumular volumen propio antes de negociar las candidaturas definitivas.