A una semana de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) emita su resolución sobre el reclamo argentino contra el Reino Unido, el canciller Pablo Quirno endureció la postura oficial contra el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas.

Durante su participación en La Noche de Mirtha, el ciclo de El Trece conducido en esta emisión por Juana Viale, el funcionario calificó la actividad hidrocarburífera unilateral como inaceptable porque compromete recursos nacionales no renovables.

«Estamos hoy ante una intención del Reino Unido de explotar petróleo en las Islas Malvinas, cosa que nosotros evidentemente no aceptamos», sostuvo Quirno en el programa televisivo. En esa línea, el jefe de la diplomacia argentina reafirmó el peso político e histórico del reclamo sobre la cuenca norte del archipiélago: «Malvinas es una causa sagrada para nosotros».

¿Qué pidió la Argentina ante el Tribunal del Mar?

Tras las audiencias celebradas el 10 y 11 de noviembre en la sede del tribunal en Hamburgo, Alemania, el Gobierno aguarda para el próximo sábado 28 de noviembre la comunicación oficial sobre las medidas provisionales solicitadas.

«Nosotros hemos pedido que paren esta explotación antes de que se haga el arbitraje», explicó Quirno en La Noche de Mirtha.

La presentación argentina argumenta que la extracción de crudo provoca un perjuicio irreversible en un territorio cuya soberanía se encuentra bajo disputa. En concreto, el Estado nacional exigió ante el organismo internacional cuatro medidas cautelares:

El cese inmediato de la explotación petrolera en el área.



Que el Reino Unido se abstenga de otorgar nuevos permisos en la zona.



se abstenga de otorgar nuevos permisos en la zona. La preservación de toda la información obtenida durante la etapa de exploración.



La protección efectiva del medio marino frente a posibles daños ambientales.

Días atrás, al defender esta estrategia judicial durante su exposición en el Marval Legal Forecast 2027, el canciller ya había advertido que la controversia continuará más allá del fallo cautelar. «Una vez que se saca una gota de petróleo, esa gota no es recuperable», sentenció entonces para justificar la urgencia del freno preventivo.

¿Qué empresas se bajaron del proyecto petrolero en Malvinas?

La ofensiva diplomática y judicial de la Casa Rosada sumó un capítulo de alto impacto este sábado en el plano corporativo. La petrolera británica Rockhopper Exploration comunicó ante la Bolsa de Londres que dos contratistas notificaron su decisión de abandonar el proyecto Sea Lion y no cumplir con sus tareas debido a las sanciones y acciones judiciales anunciadas por la Argentina.

El Gobierno argentino había advertido previamente que las penalidades alcanzan tanto a las operadoras principales como a toda su cadena de proveedores sin autorización nacional en el área en disputa. Estas medidas contemplan inhabilitaciones para operar en territorio argentino y posibles acciones penales.

A esta baja se suma la situación de Seatrium, un astillero con sede en Singapur que, según informó la Cancillería, evalúa cancelar el contrato para la modernización del buque Aoka Mizu, una nave considerada pieza central para la extracción y el almacenamiento de crudo del yacimiento. En la entrevista emitida por El Trece, Quirno no se refirió a estos movimientos empresariales debido a que el programa había sido grabado con anterioridad.

¿Cómo sigue el plan de Navitas Petroleum y el proyecto en el Congreso?

El desarrollo Sea Lion está encabezado por la compañía israelí Navitas Petroleum, que posee la participación mayoritaria, en sociedad con Rockhopper Exploration. Según informó la firma británica, Navitas mantiene en agenda iniciar en 2027 las obras de actualización del buque OSX2 para destinarlo a la zona central del yacimiento durante la primera fase del emprendimiento.

Pese a la salida de los dos proveedores —para los cuales aseguró encontrarse en una fase avanzada de reemplazo—, Rockhopper sostuvo que por el momento no prevé cambios ni efectos adversos materiales en el calendario de desarrollo, aunque confirmó que Navitas le notificó formalmente sobre las medidas adoptadas por el Estado argentino.

En paralelo, en el frente interno, el oficialismo intentó impulsar en el Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional para ampliar las sanciones contra empresas que operen bajo licencias británicas ilegítimas, pero la iniciativa no pudo tratarse esta semana en la Cámara de Diputados por falta de quórum.