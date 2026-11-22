El Ministerio Público Fiscal investiga el asesinato de una mujer de 92 años que fue hallada sin vida este sábado al mediodía en Cipolletti, luego de que un familiar diera aviso a las autoridades. El hecho ocurrió en el interior de su domicilio, ubicado sobre la calle Arenales al 400, en el barrio 430 Viviendas.

A raíz de las circunstancias del hallazgo, la Justicia dispuso un amplio despliegue pericial en la propiedad y ordenó la activación preventiva del protocolo por femicidio. Con el avance de las primeras diligencias y un allanamiento realizado a última hora, la causa ya cuenta en principio con un hombre detenido.

La investigación continuará este domingo con la realización de la autopsia al cuerpo de la víctima, una pericia clave para establecer la mecánica del crimen. Con esos resultados sobre la mesa, la Fiscalía prevé llevar adelante este lunes la audiencia de formulación de cargos.

Despliegue pericial en Cipolletti y un allanamiento clave para detener al sospechoso

En declaraciones a los medios, el comisario inspector Javier Elicier Yáñez confirmó que se trató de una «muerte violenta». Además, detalló que las tareas investigativas comenzaron formalmente alrededor de las 13 del sábado bajo las directivas de los fiscales Santiago Márquez Gauna y Jessica Montenegro.

Durante toda la jornada trabajaron en la vivienda de calle Arenales al 400 representantes de la Fiscalía junto con la Unidad Operativa para la Investigación del Ministerio Público, personal de Criminalística, efectivos de la Brigada de Investigaciones y agentes policiales.

A partir de la información recabada y los indicios reunidos en la escena, los investigadores ejecutaron diligencias urgentes que derivaron en un allanamiento realizado a última hora del sábado. Como resultado de esas actuaciones, quedó detenido en principio un hombre vinculado al caso.

Horas decisivas en la Justicia: autopsia este domingo y cargos el lunes

El cronograma judicial proseguirá este domingo con la autopsia forense para determinar con precisión las causas y la data del fallecimiento de la mujer de 92 años.

Una vez incorporados los datos preliminares del informe médico y los elementos secuestrados durante el allanamiento, el Ministerio Público Fiscal llevará adelante este lunes la audiencia de formulación de cargos contra el sospechoso detenido.