Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro, fue muy crítico con el rendimiento de su equipo en la final de la Copa Sudamericana que ganó Boca. El entrenador argentino apuntó los errores que le dieron la cómoda victoria al Xeneize por los tantos de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel.

«Más allá de que nos hicieron un gol de pelota parada, desde afuera daba la sensación que nuestro equipo entró tensionado, nervioso, y ellos jugaron natural”, reconoció el Barba. Lejos de bajar un cambio, detalló que «A Ever (Everton) se le escapa la pelota de las manos, una pelota fácil… Natanael quiere dar un pase y se la da a un jugador de Boca para que pueda definir. Son pequeñas cositas, errores que contagian”.

«Nos costó mucho atacar»

El extécnico de Estudiantes admitió que su equipo no estuvo a la altura: «Nos costó mucho tener la pelota, nos costó mucho atacar, que fueron pocas veces. Entramos en desesperación», reconoció y lamentó el gol recibido en el inicio del completo después de que realizó modificaciones para cambiar el desarrollo. Esos cambios mejoraron levemente el rendimiento de Mineiro, aunque no fue sufiente para llegar al descuento.

«Cuando entramos en el segundo tiempo a la primera jugada te hacen el gol y se hace mucho más cuesta arriba. Uno pensaba que podía cambiar y te dan una bofetada y decis ‘que pasó’«, admitió. «Sabíamos cómo iba a atacar el rival, los ataques rápidos… son buenos jugadores los que tiene el rival. Nosotros también los tenemos, pero no lo pudimos plasmar«, cerró.