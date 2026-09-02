SUSCRIBITE Diario papel
Futbol Deportes

El viedmense Bruno Sepúlveda le hizo dos goles a River y ahora jugará la Copa Libertadores

El viedmense Bruno Sepúlveda se fue de Banfield después de su doblete contra River y jugará la Copa Libertadores.

Redacción

Por Redacción

Bruno Sepúlveda pasó de Banfield a Platense. (Foto: Clarín Fotografía)

Bruno Sepúlveda pasó de Banfield a Platense. (Foto: Clarín Fotografía)

Después de su gran actuación ante River, al que le convirtió dos goles, el viedmense Bruno Sepúlveda dejó Banfield y jugará la Copa Libertadores en su nuevo club.

El delantero acordó su llegada a Platense que está en los cuartos de final del máximo torneo continental donde enfrentará a Fluminense de Brasil.

El Calamar, que está dirigido por Martín Palermo, también tiene en sus filas a otro rionegrino. Se trata del cipoleño Maximiliano Amarfil que está por volver luego de recuperarse de una lesión.

Platense salió rápido a buscar un delantero después de la lesión de Luciano Giménez que sufrió una luxación de hombro y estará de uno a tres meses afuera de las canchas.

En esa posición, también perdió a Tomás Nasif el juvenil a préstamo de River que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en mayo.

Sepúlveda, próximo a cumplir 34 años, se formó en Sol de Mayo y también jugó en Deportivo Roca y Atlético Regina. Otras camisetas que vistió fueron las de Juventud Unida de San Luis, Arsenal, Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central.

Ahora, tendrá una de las mejores chances de su carrera al jugar la Copa Libertadores y ser dirigido por una leyenda en su puesto como Martín Palermo.


Temas

Banfield

Bruno Sepúlveda

Copa Libertadores

Platense

Viedma

Después de su gran actuación ante River, al que le convirtió dos goles, el viedmense Bruno Sepúlveda dejó Banfield y jugará la Copa Libertadores en su nuevo club.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén