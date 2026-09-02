El viedmense Bruno Sepúlveda le hizo dos goles a River y ahora jugará la Copa Libertadores

Después de su gran actuación ante River, al que le convirtió dos goles, el viedmense Bruno Sepúlveda dejó Banfield y jugará la Copa Libertadores en su nuevo club.

El delantero acordó su llegada a Platense que está en los cuartos de final del máximo torneo continental donde enfrentará a Fluminense de Brasil.

El Calamar, que está dirigido por Martín Palermo, también tiene en sus filas a otro rionegrino. Se trata del cipoleño Maximiliano Amarfil que está por volver luego de recuperarse de una lesión.

¡DESCONTÓ EL TALADRO Y LE PUSO SUSPENSO AL FINAL! Sepúlveda se dio vuelta y sacó un infernal derechazo para marcar un golazo en el 2-3 de Banfield ante River.



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Platense salió rápido a buscar un delantero después de la lesión de Luciano Giménez que sufrió una luxación de hombro y estará de uno a tres meses afuera de las canchas.

En esa posición, también perdió a Tomás Nasif el juvenil a préstamo de River que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en mayo.

Sepúlveda, próximo a cumplir 34 años, se formó en Sol de Mayo y también jugó en Deportivo Roca y Atlético Regina. Otras camisetas que vistió fueron las de Juventud Unida de San Luis, Arsenal, Estudiantes de Río Cuarto y Barracas Central.

Ahora, tendrá una de las mejores chances de su carrera al jugar la Copa Libertadores y ser dirigido por una leyenda en su puesto como Martín Palermo.