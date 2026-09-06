De otro planeta: Antonelli logró lo imposible y cortó una sequía de 60 años para Italia

Intratable el piloto italiano, que escapa logró su séptimo triunfo del año y así escapa en la cima del campeonato.

El italiano Kimi Antonelli es cosa seria. Lo hecho hoy en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 deja otra muestra de su talento y lo deja en una inmejorable posición para encaminarse hacia el título mundial del campeonato 2026.

Desde el 19° puesto, tras penalizar por exceder los cambios permitidos en la unidad de potencia de su Mercedes, el joven piloto de 19 años se abrió paso rápidamente hacia los primeros puestos de competencia en Monza.

Kimi Antonelli is:



🇮🇹 The youngest driver to win his home Grand Prix

👏 The youngest driver to lead a Grand Prix

1️⃣ The youngest driver to secure pole position for a Grand Prix

⚡️ The youngest driver to set a fastest lap

💫 The youngest driver to lead a World Championship pic.twitter.com/RG0OGwZa2Q September 6, 2026

En apenas 15 giros, Antonelli, que en la previa era cauto sobre sus chances de avanzar y pelear por el triunfo, ya se encontraba tercero y con los dos punteros en la mira. Cosa juzgada…

Aún cometiendo un error en la batalla por el liderazgo con su compañero de equipo George Russell (se pasó de largo en la primera chicana), Kimi pudo sortear esa áspera batalla y proclamarse vencedor por séptima vez este año, nada menos que ante su gente y en el gran premio de casa, para el delirio de toda la afición italiana.

¡NO LO FRENA NADA HASTA EL TÍTULO! Kimi Antonelli largó 19° y se llevó un triunfazo ÉPICO en Monza para escaparse en lo más alto del campeonato.



📺 #ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XPZhV5LjiM — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026

El piloto de Mercedes, que afronta su segundo campeonato en la máxima, se transformó en el primer italiano en ganar en su país tras 60 años. El último había sido Lludovico Scar Fioti en 1966, a bordo de una Ferrari. ¡Suceso histórico!

Cumplidas 13 de las 22 competencias, Antonelli sigue afianzado su posición en el primer lugar con 267 puntos contra las 201 de Russell, quien parece condenado al talento de su compañero de escuadra. El próximo Gran Premio será el fin de semana venidero en el novedoso circuito de Madring (España).