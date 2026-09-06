El primer aniversario del Museo de Malvinas en Bariloche se celebró este domingo con un acto oficial y toda la semana con actividades. Foto: Gentileza Municipalidad de Bariloche

Bariloche celebró el primer aniversario del Museo y Memorial de Malvinas con un acto oficial este domingo y una semana cargada de actividades culturales y educativas.

En una semana en la que el tema de Malvinas volvió a la agenda central del país, tras los anuncios del presidente Javier Milei, el acto protocolar este domingo por la mañana tuvo un importante acompañamiento de la comunidad, veteranos de guerra, familiares y representantes de distintas instituciones locales y provinciales.

El primer aniversario del Museo de Malvinas en Bariloche se celebró este domingo con un acto oficial y toda la semana con actividades. Foto: Gentileza Municipalidad de Bariloche

El acto fue encabezado por el director de Veteranos de Guerra de la Provincia, Rubén Pablos; el director del museo Carlos Bariggi y en representación del intendente Walter Cortés, que no pudo asistir, encabezó la comitiva municipal del secretario de Protección Ciudadana, Carlos Madjinca. Además participaron legisladores, concejales los diputados nacionales Adriana Serquis, Sergio Capozzi y Marcelo Mango, representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Uno de los momentos de mayor solemnidad se vivió durante el minuto de silencio. Con el «Toque de Silencio» ejecutado por la trompeta de la Banda Militar, se rindió honor a la memoria de los 649 héroes que entregaron su vida en la Gesta del Atlántico Sur y a los Veteranos fallecidos.

El primer aniversario del Museo de Malvinas en Bariloche se celebró este domingo con un acto oficial y toda la semana con actividades. Foto: Gentileza Municipalidad de Bariloche

El bloque de alocuciones institucionales inició con las palabras del director del Museo, Carlos Bariggi, quien destacó el camino recorrido durante este primer año en la custodia de la historia y el espacio pedagógico del memorial. Pablos remarcó la vigencia del reclamo de soberanía y el compromiso con la causa nacional; y también emitió su discurso el director de la Escuela Militar de Montaña, coronel Ignacio García Solorzano.

El cierre de los discursos oficiales estuvo a cargo del secretario de Protección Ciudadana quien dirigió unas palabras a los presentes reafirmando el respaldo del Municipio a las iniciativas que mantienen viva la memoria colectiva y honran la entrega de nuestros héroes de Malvinas. Además, hizo entrega de un cuadro como presente protocolar al Museo y a los Veteranos de Malvinas.

Tras el acto oficial, los asistentes recorrieron las instalaciones del Museo y Memorial.