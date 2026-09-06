Se recrudece la guerra en Medio Oriente: Irán afirmó que atacó un buque nortemericano que cruzaba el Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz en el centro del conflicto de la guerra en Medio Oriente. Foto: AP.

Irán afirmó el domingo haber atacado un buque estadounidense no tripulado que intentaba entrar en el estrecho de Ormuz, una afirmación que el ejército estadounidense desestimó como una «mentira absoluta». Se recrudece la guerra en Medio Oriente.

El presunto ataque se produjo un día después de que el ejército estadounidense anunciara que sus fuerzas atacaron tres petroleros de la república islámica en respuesta a que buques de guerra de la Armada estadounidense fueran atacados con misiles balísticos.

Medio Oriente: lejos la tregua y aumentaron los ataques

La guerra comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. Pero desde que se anunció un frágil acuerdo de alto el fuego en junio, los combates intermitentes han persistido, y ambas partes han intentado infligir daño militar y económico mientras las negociaciones se han derrumbado.

«Los estadounidenses deben haber comprendido que la era de las respuestas proporcionales terminó», declaró Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní, en un discurso difundido por los medios estatales.

«Cualquier agresión contra los intereses y la seguridad de Irán recibirá una respuesta más rápida, más intensa y más dolorosa», añadió.

Tras más de un mes de calma relativa, las hostilidades se reanudaron el 30 de agosto cuando el ejército estadounidense bombardeó infraestructuras iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz.

Temprano el domingo, los Guardianes de la Revolución de Irán anunciaron que atacaron «un vehículo de superficie militar estadounidense no tripulado (embarcación teledirigida) que intentaba entrar en la zona protegida» de Ormuz, escribieron en un comunicado citado por la televisión estatal.

Poco antes, afirmaron haber golpeado «tres buques petroleros que realizaban cruces no autorizados en el estrecho de Ormuz y tres buques estadounidenses en otras zonas», y advirtieron a los demás barcos evitar rutas no aprobadas por Teherán.

Precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en una entrevista con Steve Bannon que el precio del petróleo bajará cuando termine el conflicto en Medio Oriente. «Habrá un exceso de oferta en el mercado petrolero. Podríamos ver el crudo a 50 o 40 dólares, simplemente porque la producción aumentará considerablemente”.

El crudo Brent cotizó esta semana por encima de los 97 dólares el barril.