De una leyenda a otra: los halagos de Novak Djokovic para Lionel Messi tras clasificar a semifinales en Wimbledon

(AP) El serbio, también de 39 años, es otro gran ejemplo como deportista de elite mundial.

«Lo viejo aún funciona», una frase cada vez más escuchada por estos días. Vaya si no aplica en este caso, con dos de las más grandes leyendas que ha dado el deporte mundial en todos los tiempos.

A los 39 años, el serbio Novak Djokovic sigue batallando con los mejores tenistas del planeta; la mayoría, mucho más jóvenes que él. Por cierto, ayer, Nole derrotó al canadiense Félix Auger Aliassime en un maratónico partido y clasificó a otra semifinal en Wimbledon.

En conferencia de prensa, un periodista trazó un paralelismo y citó al astro argentino Lionel Messi, de misma edad que el helvético y otro máximo ejemplo de grandeza para el deporte universal.

«Increíble como Messi tiene 39 años y sigue metiendo goles. Y tú ganas después de 5 horas y 15 minutos», expresó el periodista. A lo que Djokovic respondió: «A mí me gustaría jugar 90 minutos como él (risas)».

¡¡NOVAK DJOKOVIC ESTÁ EN SEMIFINALES DE #WIMBLEDON!! 🐐🇷🇸



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Actualmente 7° en el ranking mundial de la ATP, el máximo ganador de Grand Slams en la historia refirió al gran momento que vive en el circuito y al nuevo desafío de hacer historia en Londres, donde mañana cruzará ante el italiano Jannik Sinner, N°1 del mundo.

«En esta etapa de mi carrera todavía puedo competir y ganarles a chicos de 15 años más jóvenes que yo. Lo de hoy (por ayer) fue como una final, lo dí todo. Sigo intentando demostrarme a mí mismo y a los demás que soy capaz de competir con los mejores jugadores del mundo y vencerlos en los escenarios más importantes», enfatizó.

Nole, además, refirió al nuevo duelo que protagonizará ante el italiano, máximo favorito a la corona, a quien venció este año en Melbourne, también en la llave de los cuatro mejores. «Eso es lo que hice en Australia y espero poder repetirlo aquí en Londres», cerró.