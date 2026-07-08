El riesgo país tocó otra vez su mínimo en ocho años y el petróleo impulsó las acciones energéticas

Impulso energético: el salto en el precio internacional del petróleo Brent actuó como escudo y apuntaló las acciones de YPF y Pampa en Wall Street. (Foto: gentileza)

Los mercados financieros completaron una jornada marcada por una fuerte inercia propia. Los títulos argentinos lograron aislarse con éxito de un martes complejo y volátil en las plazas internacionales. El dato central del día fue un nuevo desplome del riesgo país, que llegó a tocar un mínimo intradiario de 404 puntos básicos, un valor histórico que no se registraba desde abril de 2018.

De acuerdo con los datos técnicos provistos por los paneles de Rava, el índice elaborado por el banco JP Morgan ahora cotiza en los 410 puntos. De esta manera, el indicador convalidó una firme consolidación en niveles mínimos tras haber partido de un cierre anterior de 405 unidades.

La respuesta de los operadores responde de manera directa a los detalles del programa financiero presentados por el equipo económico a principios de esta semana. La medida otorgó un fuerte sostén y previsibilidad a los bonos soberanos en dólares (Bonares y Globales).

Acciones en Wall Street: el crudo salvó los papeles de energía

El escenario para la renta variable fue dispar. Las bolsas internacionales operaron con marcadas correcciones bajistas y arrastraron a la mayoría de las firmas locales que cotizan en Nueva York (ADRs). Sin embargo, un factor externo clave le dio aire a las empresas operadoras: el precio del petróleo Brent trepó un 7% hasta los US$80 por barril debido a renovadas tensiones geopolíticas en el estrecho de Ormuz.

Esta suba del crudo generó un comportamiento selectivo y de «refugio» dentro del panel de cotizaciones que detalla en los paneles de Rava.

Verdes energéticos: En sintonía con el salto de las materias primas, YPF lideró las subas con un avance del 2,0% (cotizando a US$ 48,06), acompañada por la siderúrgica Tenaris que escaló un 1,3% y Pampa Energía con un leve saldo positivo del 0,1%.



En sintonía con el salto de las materias primas, (cotizando a US$ 48,06), acompañada por la siderúrgica Tenaris que escaló un 1,3% y Pampa Energía con un leve saldo positivo del 0,1%. Rojo generalizado: El resto de las corporaciones sufrieron el desarme de carteras globales. Las mayores caídas en el mercado estadounidense correspondieron a firmas tecnológicas y agrarias como Bioceres (-8,4%), Satellogic (-7%) y el sector bancario, donde el BBVA encabezó los retrocesos con un 3,4%, seguido por el Banco Supervielle con un -2,7%.

Dólar récord y reservas en máximos de siete años

En el plano local, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires mostró una dinámica de resistencia, moviéndose con extrema paridad para cerrar en los 3.229.763,58 puntos (un avance marginal del 0,1% en pesos), según la planilla.

Por el lado cambiario, el dólar mayorista marcó un récord nominal al cerrar en $1.492, un valor que iguala los techos alcanzados durante las elecciones de medio término de 2025, aunque con un valor real sustancialmente menor debido a la inflación acumulada en el período. En las ventanillas minoristas del Banco Nación, el billete cerró a $1.515 para la venta, el mismo valor en el que se estabilizó la cotización de la división informal o «blue».

La contrapartida positiva de la jornada cambiaria estuvo en el balance del Banco Central: las reservas internacionales brutas dieron un salto de US$ 1.264 millones y finalizaron en US$ 49.536 millones. La cifra representa el monto más alto alcanzado por la autoridad monetaria desde septiembre de 2019, apuntalado principalmente por el desembolso de líneas de créditos garantizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).