UNCo: Avanzan en proyectos de microbiología para mejorar la exploración del espacio

La iniciativa se desarrolló en el Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue, donde estudiantes de la cátedra de Microbiología presentaron el trabajo final del seminario con una consigna tan desafiante como innovadora: pensar cómo la biotecnología microbiana puede contribuir a la exploración del espacio.

El encuentro se realizó el pasado 3 de julio en el auditorio del Instituto Andino Patagónico de Tecnologías Biológicas y Geoambientales (IPATEC), dependiente de la UNCo y el CONICET, y contó con el acompañamiento de especialistas de la Gerencia de Negocios Espaciales de INVAP, quienes aportaron una mirada vinculada a las necesidades reales que plantea la industria aeroespacial.

Lejos de tratarse de un ejercicio teórico, los equipos trabajaron sobre problemas concretos que podrían enfrentar las futuras tripulaciones espaciales. Entre las propuestas surgieron sistemas basados en microorganismos para mejorar la calidad del aire en hábitats Centro Regional Universitario Bariloche (CRUB) de la Universidad Nacional del Comahue,cerrados, producir materiales biodegradables, reciclar residuos, generar alimentos y desarrollar soluciones biotecnológicas que permitan sostener misiones de larga duración fuera de la Tierra.

El docente a cargo de la materia y director del IPATEC, Diego Libkind, destacó que el objetivo fue acercar a los estudiantes a problemas científicos actuales mediante una experiencia interdisciplinaria, en la que los conocimientos de microbiología dialogaron con la ingeniería, la innovación y el desarrollo tecnológico vinculado al sector espacial.

La experiencia también permitió fortalecer el vínculo entre la universidad pública y uno de los polos tecnológicos más importantes del país. La participación de profesionales de INVAP brindó a los estudiantes una devolución desde el ámbito de la investigación y el desarrollo aplicado, acercando la formación universitaria a escenarios científicos de frontera.

La propuesta refleja una tendencia creciente en la ciencia internacional: el estudio de microorganismos como aliados estratégicos para la exploración espacial. Su capacidad para reciclar materia, producir compuestos de interés, degradar residuos y adaptarse a ambientes extremos los convierte en una herramienta clave para pensar la vida humana más allá del planeta.

Con esta experiencia, la Universidad Nacional del Comahue vuelve a posicionarse como un espacio donde la formación académica se conecta con los grandes desafíos científicos del presente. Desde Bariloche, la microbiología encontró una nueva dimensión y demostró que, cuando la creatividad y el conocimiento trabajan juntos, incluso el espacio puede convertirse en un laboratorio posible.