Susto en el fútbol de Paraguay: un arquero argentino lesionó de un rodillazo a su compañero

Ronal Domínguez, mediocampista de Recoleta FC, salió en ambulancia tras un accidente con su compañero de equipo.

El arquero argentino Andrés Marsengo protagonizó un fuerte choque accidental con su propio compañero, el mediocampista Ronal Domínguez, durante el partido que Deportivo Recoleta perdió 2-1 ante Olimpia, por la séptima fecha del torneo Clausura de Paraguay.

La acción ocurrió en el tramo final del encuentro, cuando Olimpia ya se imponía por dos goles. El lateral izquierdo del conjunto visitante envió un centro al área y Marsengo salió a despejar con los puños.

En el salto, el arquero levantó su rodilla derecha sin advertir la presencia de Domínguez, quien también había ido en busca de la pelota. El impacto fue directo en el rostro del mediocampista, que cayó inmediatamente al césped.

😳 IMPRESIONANTE LESIÓN en PARAGUAY 🇵🇾: Rodillazo del arquero Marsengo a Ronald Domínguez de #Recoleta. Fue directo a un hospital 🏥 pic.twitter.com/mKIZ0R4CHQ — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) August 29, 2026

El cuerpo médico de Recoleta ingresó rápidamente al campo de juego para asistirlo y, debido a la naturaleza del golpe, se determinó su traslado en ambulancia a un centro asistencial. Además, se activó el protocolo de conmoción cerebral, lo que permitió al conjunto paraguayo realizar un cambio de emergencia en los minutos finales.

El parte médico de Ronal Domínguez

Horas después del encuentro, el departamento médico de Recoleta FC difundió un comunicado para informar sobre el estado de salud del futbolista.

“El futbolista Ronal Domínguez sufrió un traumatismo directo a nivel facial, asociado a una conmoción cerebral leve. Debido a la naturaleza del traumatismo, fue trasladado a un centro asistencial para su evaluación, manejo y tratamiento correspondiente. Actualmente, el jugador se encuentra clínicamente estable, bajo control médico y fuera de peligro”, informó la institución.

El parte médico oficial no hizo referencia a una posible fractura de tabique nasal, lesión que había sido mencionada por algunos medios locales de Paraguay.

Quién es Andrés Marsengo, el arquero argentino de Recoleta

Marsengo tiene 24 años y nació en Morteros, Córdoba. Se formó en las divisiones juveniles de Talleres de Córdoba y luego pasó por Huracán Las Heras, Sarmiento de Junín y Tacuarembó FC, de Uruguay.

En el conjunto uruguayo acumuló cerca de 29 partidos como titular antes de incorporarse a Recoleta FC a comienzos de 2026. En el club paraguayo integra el plantel de Primera División y también tuvo participación en la Copa Sudamericana.