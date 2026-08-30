Liga Confluencia: Unión saltó a la cima en soledad y tres equipos lo siguen de cerca

El Atlético se impuso de local ante el Norte en el cierre de la fecha y sigue de cerca a los líderes. (Foto: Beto Troncozo)

El Clausura de la Liga Deportiva Confluencia tiene un nuevo dueño. Tras completarse la cuarta fecha de la Zona Campeonato, Unión (9) quedó como único líder, mientras que Atlético Regina (8) logró un triunfo en el cierre de la jornada que lo mantiene en el lote de escoltas.

En Regina, el elenco de Diego Napolitano venció 3-1 a Argentinos del Norte (3). Enzo Yáñez abrió la cuenta para el Albo, Marcelino García, de penal, y Tobías Rivas selló el tercero. Para el conjunto roquense descontó Julián Álvarez.

La jornada dominical se completó con dos empates. En Cipolletti, San Martín (2) y Pillmatún (2) terminaron 0-0, mientras que Fernández Oro (4) igualó 1-1 como local frente a Cipolletti (7).

El inicio de la cuarta fecha fue el pasado miércoles por la participación de los clubes zonales en el Regional Amateur. En el adelanto, La Amistad (7) se recuperó de su última caída, se hizo fuerte en su casa y goleó 3-0 a Catriel (3).

En otro de los adelantos, Unión (9) superó 2-0 a Círculo Italiano (4) en Allen con goles de Gentili e Iturra, resultado que le permitió alcanzar las nueve unidades y consolidarse en la cima en soledad.

El Mago allense es el nuevo puntero del Clausura. (Foto: prensa Unión)

Además, el duelo de punteros entre Deportivo Roca (8) y Petroleros Pampeanos (8) en el Maiolino, terminó en empate. El conjunto pampeano se había puesto en ventaja 2-0 con un doblete de Jorge Romero, pero el Naranja reaccionó en el complemento y rescató un punto tras el descuento de Pereyra y un gol en contra. Además, Huergo (4) superó 1-0 a Cimac (2) con gol de Gonzalo Orellana.