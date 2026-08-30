El mensaje de Jorge Sampaoli tras su salida de Talleres: «A veces las cosas no salen»

Jorge Sampaoli dejó de ser el entrenador de Talleres tras el mal arranque en el torneo Clausura. La decisión fue oficializada por la Comisión Directiva del club cordobés, horas después del empate 0-0 ante Central Córdoba por la séptima fecha del campeonato. Tras la salida, el ahora extécnico de la T realizó una autocrítica en redes sociales.

El santafesino, de 66 años, se despidió de los hinchas de la T a través de un mensaje en su cuenta de Instagram, en el que realizó una fuerte autocrítica por los resultados obtenidos durante su ciclo.

“A veces las cosas no salen”, comenzó Sampaoli. “En el fútbol, como en la vida, la única manera de resolver los problemas es trabajar. Poner la cabeza y el cuerpo el tiempo necesario hasta encontrar soluciones. No pudimos. Hay un club y montones de hinchas que, justificadamente, aguardan que las cosas funcionen. Eso agota el tiempo. Es triste”, expresó.

En ese sentido, explicó que tomó la decisión de dar un paso al costado “por el bien del club”. Además, el entrenador agradeció al plantel y a los trabajadores de la institución y lamentó no haber conseguido los resultados esperados en su primera experiencia como técnico en el fútbol argentino.

“Desde los juveniles hasta los mayores. Les juro, lo han (y lo hemos) dado todo. No pudimos. No hay que confundirse: nadie es peor persona por aceptar las malas. Lo que queda es el sentimiento”, manifestó.

El comunicado de Talleres por la salida de Sampaoli

Luego del empate ante Central Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, donde los hinchas de Talleres despidieron al equipo con silbidos, la institución oficializó la desvinculación del entrenador.

“La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli ha finalizado su vínculo como Director Técnico del Club. Honrando su compromiso y su palabra Jorge y su Cuerpo Técnico cobran hasta su último día trabajado”, informó la entidad cordobesa.

De esta manera, el ciclo del oriundo de Casilda llegó a su fin después de apenas siete jornadas de competencia en el Torneo Clausura.

El equipo acumuló cuatro derrotas, una victoria y dos empates, estos últimos en sus dos presentaciones más recientes. El último fue el 0-0 ante Central Córdoba, resultado que terminó de marcar el cierre anticipado de su etapa en Córdoba.

Sampaoli había asumido con un contrato de 18 meses, con vencimiento previsto para el 31 de diciembre de 2027, y se convirtió en el entrenador más caro de la historia de Talleres.