Del Mundial a la Liga Profesional: las siete reglas nuevas que debutan en el Clausura

El fútbol argentino volverá a la acción tras el receso por el Mundial 2026 con el inicio del torneo Clausura y el atractivo estará en Córdoba con el duelo entre Belgrano y Rosario Central. El regreso de la competencia llegará con novedades porque se implementarán una serie de modificaciones reglamentarias impulsadas por la AFA. La mayoría se aplicó durante la Copa del Mundo.

En total serán siete las nuevas reglas que comenzarán a regir en el fútbol argentino. El objetivo es claro: agilizar el desarrollo de los partidos, reducir las pérdidas de tiempo y darle mayor continuidad al juego.

Los jugadores sustituidos tendrán diez segundos para abandonar la cancha

Cada futbolista reemplazado deberá salir del campo de juego en un plazo máximo de diez segundos. Si excede ese tiempo, el jugador que ingresará deberá esperar hasta la próxima interrupción del partido y, como mínimo, un minuto antes de poder entrar.

Un minuto de espera para volver tras recibir atención médica

Cuando un jugador deba ser atendido dentro del campo de juego y la infracción que originó la asistencia no haya sido sancionada con tarjeta para el rival, deberá permanecer un minuto fuera de la cancha antes de reingresar. La única excepción será cuando dos o más futbolistas sufran un golpe en la cabeza.

Cinco segundos para reanudar el juego

Los equipos dispondrán de cinco segundos para ejecutar un saque de arco o un lateral una vez que la pelota esté en condiciones de ponerse en juego. Si el plazo se supera, en un lateral, el saque pasará al equipo rival. En un saque de arco, se concederá un tiro de esquina para el adversario.

Prohibido taparse la boca para hablar

La denominada «Ley Prestianni», surgida tras un episodio protagonizado por Gianluca Prestianni y Vinícius Júnior, prohíbe que los futbolistas se tapen la boca con las manos al dirigirse a un rival. La infracción será sancionada con tarjeta roja, como ocurrió con Miguel Almirón durante el partido entre Paraguay y Turquía en la fase de grupos del Mundial.

Cambios en la aplicación de la ley de la ventaja

Los árbitros podrán aplicar la ley de la ventaja cuando un equipo ejecute de manera incorrecta una reanudación del juego y el rival recupere inmediatamente la posesión. De esta manera, se evitarán interrupciones innecesarias cuando exista una clara continuidad de la acción.

Nuevo criterio para el doble toque en los penales

También se modificó la interpretación de los dobles toques involuntarios en la ejecución de un penal. Si la pelota ingresa al arco, el penal deberá repetirse. Si el remate no termina en gol, se sancionará tiro libre indirecto para el equipo defensor. En una definición por penales, ese disparo será considerado fallado.

Expulsión por abandonar la cancha para protestar

Los árbitros podrán expulsar a cualquier futbolista que abandone deliberadamente el terreno de juego con el objetivo de protestar una decisión arbitral. La medida fue incorporada tras los incidentes ocurridos en la final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos.

Con información de TyC Sports