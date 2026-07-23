Se había probado en Riestra, quedó envuelto en polémica y en las últimas horas falleció de un paro cardíaco

Durante su prueba en Riestra, el jugador uruguayo quedó en el ojo de la tormenta.

El fútbol uruguayo está de luto tras el fallecimiento del delantero Bruno Bentancor, de apenas 22 años, que semanas atrás había quedado envuelto en una polémica tras probarse en Deportivo Riestra.

El jugador, que actualmente jugaba en Deportivo Italiano, murió a causa de un paro cardiorrespiratorio según confirmó el propio club; noticia que repercutió en nuestro país a raíz de su intento fallido en Riestra y un lamentable episodio protagonizado en el vestuario.

El jugador, surgido en Peñarol, quedó en el ojo de la tormenta luego de la viralización de un video donde se lo pudo ver llevándose indumentaria deportiva de otros futbolistas del plantel argentino.

[AHORA] Bruno Betancor, futbolista uruguayo y exjugador de Peñarol, fue a probarse a Riestra pero no quedó: le robó ropa a sus compañeros. https://t.co/7S2duo4c0E pic.twitter.com/8FyZTJIXbP — ElCanciller.com (@elcancillercom) July 18, 2026

Tras el episodio, Bentancor pagó los elementos retirados y Riestra decidió no realizar una denuncia. Días después, su muerte causó conmoción en el ambiente futbolístico uruguayo y también entre quienes habían seguido su reciente paso por Argentina.

El joven uruguayo había comenzado su carrera en Fénix y luego pasó a las inferiores de Peñarol, donde llegó a debutar en Primera División en 2023. Con el equipo aurinegro llegó a disputar un total de 14 partidos, antes de emigrar y comenzar a deambular por distintas instituciones.

De allí, el delantero pasó a Everton de Chile, Rentistas, Cerro y Al Ain de Emiratos Árabes Unidos. Más tarde regresó a Uruguay para sumarse a Deportivo Italiano, donde llegó a jugar cuatro partidos y convirtió dos goles.

“Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador, Bruno Bentancor, o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio”, expresó la institución uruguaya en un comunicado.

“Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano”, agregó.