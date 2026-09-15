Del Progreso ganó la tercera fecha del provincial de natación en Viedma

El club Del Progreso se destacó en el natatoria del club Villa Consegro de Viedma.

El Club del Progreso de Roca se quedó con la tercera fecha del calendario 2026 de la Federación Rionegrina de Natación (Ferina), disputada durante el fin de semana en el club Villa Congreso de Viedma.

La competencia se desarrolló a lo largo del fin del pasado fin de semena en el Natatorio Provincial del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, con la participación de 11 instituciones de distintos puntos de la provincia.

El Progreso en lo más alto del podio con los profesores Julián Saad y Rafael Palma. (Gentileza)

El club roquense sumó 734 puntos y se quedó con el primer puesto de la clasificación general, superando a Los Pehuenes de Bariloche, que alcanzó las 568 unidades. El tercer lugar fue para Club Cipolletti, que terminó muy cerca de Los Pehuenes con 564 puntos.

El certamen contó con la organización del Club Atlético Villa Congreso de Viedma y durante la tarde del viernes se realizó además el acto de apertura, que incluyó el desfile de las delegaciones y la presentación de las banderas de ceremonia, con la presencia de autoridades provinciales, municipales y de la Federación.

Entre las marcas más importantes del certamen se destacó la de Emma Esponda en los 50 metros libres. La nadadora de Progreso registró un tiempo de 28.00 segundos y de esa manera estableció un nuevo récord provincial en la categoría menores.

La próxima competencia será la última fecha del calendario 2026 de la Ferina y se disputará los días 13, 14 y 15 de noviembre en Villa Regina.

El torneo tendrá un marco especial, ya que formará parte de los festejos por los 100 años del Club Círculo Italiano.

La clasificación general del Provincial de natación fue la siguiente

1- Club del Progreso (General Roca) – 734 puntos

2- Club Los Pehuenes (Bariloche) – 568

3- Club Cipolletti – 564

4- Club Nahuel Huapi (Bariloche) – 350

5- Club Sportsman (Choele Choel) – 244

6- Villa Congreso (Viedma) – 120

7- Círculo Italiano (Villa Regina) – 92

8- Deportivo Roca (General Roca) – 61

9- Unión A. Progresista (Allen) – 38

10- Club Splash-Fit (Bariloche) – 33

11- Club Campo D’Acqua (Bariloche) – 22