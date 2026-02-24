Deportivo Rincón presentó su nueva camiseta: se estrenará frente a San Lorenzo por Copa Argentina

Hace instantes, Deportivo Rincón presentó la camiseta para la temporada 2026. A través de sus redes sociales, el León mostró cómo será la indumentaria que vestirá en una nueva temporada del Federal A.

La camiseta se utilizará por primera vez en el histórico partido frente a San Lorenzo de Almagro, por los 32avos de final de la Copa Argentina. Los encargados de lucirla fueron el histórico Hety Rueda, Daniel Carrasco y Alejandro Sánchez.

Desde el club, destacaron que es «un diseño elegante y competitivo, con detalles en dorado que reflejan grandeza y ambición«. Además, señalaron que esta nueva vestimenta es «un símbolo de identidad para llevar a toda la provincia de Neuquén en el pecho».

La camiseta ya se encuentra disponible en la tienda oficial del club. Cabe destacar que en el pecho tiene el parche especial para el encuentro frente al Cuervo.

El León se prepara para un partido que será histórico en su regreso a la Copa Argentina luego de ocho años (0-2 vs. Newell’s en 2018). El duelo se disputará el viernes 20 de marzo, y todavía no tiene sede confirmada. También se utilizará en el Federal A, que todavía no tiene fecha de inicio.

Rincón sigue la pretemporada en Mendoza

Este martes, Deportivo Rincón viaja a Mendoza para afrontar la segunda parte de una exigente pretemporada. Luego de semanas de preparación en el Predio Ferri de Cipolletti con amistosos frente a Centenario y Deportivo Roca, el León viaja a Cuyo en las próximas horas.

Rincón igualó 1-1 frente al Naranja en un amistoso disputado en Cipolletti.

Allí, realizará otros tres duelos frente a equipos de la zona: comenzará su estadía en Mendoza frente a San Martín, con quien compartirá grupo en la Zona 3 del Federal A.

Tras este partido se verá las caras con dos clubes de la Primera Nacional. Primero será el turno de Deportivo Maipú y cerrará la pretemporada ante Godoy Cruz, recientemente descendido de Primera División.