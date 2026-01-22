Lanús abrió el Mundialito 2026 con una goleada en el Maiolino: todos los resultados y partidos de la categoría 2013

Este miércoles se inauguró la 38° edición del Mundialito. El tradicional torneo juvenil del Alto Valle dio inicio con la presencia de 1800 chicos y un Luis Maiolino repleto, que disfrutó de shows musicales, fuegos artificiales y el partido inaugural.

El encuentro entre Lanús y Asociación Deportiva Chos Malal fue el inicio oficial de la competencia, en la cancha del Deportivo Roca. No hubo equivalencias en el terreno de juego: triunfo 11-0 del actual campeón, que empezó con el pie derecho la defensa del título. El duelo correspondió al grupo 6 de la categoría 2013, la principal.

El gran protagonista de la noche fue Mateo González, que se despachó con 5 goles. Elián Oro convirtió un doblete y Diego Aguilar, Natanael Monjes, Mateo Soria y Tiziano González anotaron un tanto cada uno.

La 1° fecha del grupo 6 se completará este jueves a la noche en el Complejo del Deportivo Roca. Desde las 21, Argentinos del Norte Azul se medirá con Escuela ATSA. A las 22, Escuela Municipal Sierra Colorada enfrentará a Los Picantitos SAO (grupo 7) y cerrarán la jornada Deportivo Noroeste vs. CECAP Azul.

Además, rodará la pelota en el Luis Maiolino. Por la zona 7, desde la 1 de la madrugada del viernes, Deportivo Roca Naranja enfrentará a Colonia 17 Quinta 25 y, a continuación, CIMAC se medirá con Argentinos del Norte Rojo

Los resultados en Bariloche

La acción en la categoría 2013 inició el pasado martes en Bariloche, con la goleada 5-0 de Atlético Chicago frente a Cruz del Sur. Además, San Esteban venció por la mínima a Puerto Moreno.

El miércoles se desarrolló la segunda jornada en esta sede. Puerto Moreno se recuperó y se quedó con los tres puntos tras ganarle 2-0 a Atlético Chicago. San Esteban sigue con el paso arrollador y goleó 4-0 a Cruz del Sur.

El equipo de Puerto Moreno en la categoría 2013.

Tras dos fechas, San Esteban se ubica 1° con puntaje perfecto. Puerto Moreno y Cruz del Sur tienen 3 puntos cada uno y Cruz del Sur no ha sumado unidades. El grupo se definirá este jueves, cuando se enfrenten Cruz del Sur vs. Puerto Moreno y San Esteban vs. Chicago. El viernes se disputarán las semifinales donde el mejor clasificado (1°) de la zona se medirá con el peor (4°) y el segundo con el tercero.

Viedma recibe la Zona 1

La sub sede de Viedma comenzó este miércoles con varios partidos durante el día. En las instalaciones de Sol de Mayo, se desarrolla una única zona de siete equipos. La acción dio inicio con triunfo 1-0 de Defensores de Viedma frente a Deportivo Patagones. Además, Sol de Mayo igualó 1-1 ante Club Cultural. La jornada terminó con el triunfo 2-1 de Jorge Newbery contra Belgrano de Los Menucos.

Defensores de Viedma venció a Deportivo Patagones.

Se disputará la segunda fecha este jueves. Sol de Mayo enfrentará a Belgrano, Jorge Newbery irá ante Deportivo Patagones. Estudiantes de La Plata, el gran animador de la zona, debutará este viernes. En este grupo, se enfrentarán todos contra todos y el mejor equipo avanzará directamente a los cuartos de final.

Río Colorado inicia este jueves

En Río Colorado, se desarrollará la zona 2 y los partidos comenzarán este jueves. A las 20, La Adela se enfrentará a Villa Arana. Una hora más tarde jugarán Juventud Agraria Deportiva y Defensores de Buena Parada. Luego será el turno de Independiente ante Club Atlético Río Colorado y, por último, La Adela disputará su segundo partido del día, esta vez frente a Villa Mitre.

Se enfrentarán todos contra todos y los mejores dos avanzarán a 16avos de final, para enfrentarse a los dos mejores de Choele Choel.

Choele Choel recibe la zona 3 y 4

En Choele Choel se desarrollarán la zona 3 y 4. Ya se disputó la 1° fecha, que inició con empate 1-1 entre Unión de Barrio y Boquense SAO. Por la misma zona, el local Sportsman inició su camino con victoria 3-1 sobre Villa Congreso. Por el otro grupo, Atlético Lamarque le ganó 2-0 a Atlético Almafuerte. Además, Hilario Ascasubi igualó 1-1 ante Talleres SAO.

La 2° fecha se jugará este jueves. Talleres SAO se enfrentará con Atlético Almafuerte, Sportman vs Unión de Barrio (22), Villa Congreso vs. Boquense SAO (23) y Atlético Lamarque vs. Hilario Ascasubi (24).

Cervantes y Huergo son sede de la zona 5

En Cervantes y Huergo se llevará a cabo la zona 5 de la categoría 2013. Los primeros partidos serán en Cervantes este jueves. El primer duelo será entre Deportivo Huergo y Gavas FC desde las 19. Una hora más tarde se medirán CECAP Rojo y Puente Molina y, a partir de las 21, será el turno de Escuela Municipalidad de Cervantes y Líbero. Los 3 mejores de esta zona avanzarán a los 16avos de final.

Allen ya abrió el grupo 8

En Allen, en la cancha de Unión AP, se llevará a cabo la zona 8, que estará compuesta por cinco equipos que jugarán todos contra todos y los 3 mejores avanzarán a 16avos de final.

La actividad empezó este miércoles, con la goleada de Fernández Oro 3-0 sobre Unión Blanco. Además, Unión Azul vapuleó a Unión Blanco por 10-0. La primer fecha se completará este jueves cuando se midan desde las 20 El Libanes y Deportivo Roca Azul. La 2° fecha comenzará después de este partido y será el debut de Argentinos Juniors ante Fernández Oro.

En Cipolletti la pelota rodará este jueves

En Cipolletti, la pelota comenzará a rodar este jueves. Desde las 21, Deportivo Roca Blanco se enfrentará con La Vecicanterita. Una hora después, los locales de La Amistad se medirán con Olimpia DC. Los dos mejores de esta zona avanzarán a los 16avos de final.

Catriel recibe la zona 10

La zona 10 estará compuesta por cinco equipos, que se enfrentarán todos contra todos y los dos mejores avanzarán de fase. La actividad comenzó el miércoles, con la goleada 5-0 de Unión Deportiva Catriel sobre Independiente Negro. Además, hubo igualdad sin goles entre Independiente Verde y Escuela Roma.

La segunda fecha se abrirá este jueves. Desde las 20, Pumas tendrá su debut absoluto ante Independiente Negro y Escuela Roma se verá las caras contra Unión Deportiva Catriel.